Aplazado el Betis-Surne por un brote de covid en el equipo verdiblanco

La sexta ola de la pandemia sigue haciendo estragos en la Liga Endesa. No hay equipo que se libre de los brotes. El Surne Bilbao Basket, que tenía previsto visitar este lunes al Coosur Betis tras no aparecer más positivos en sus filas, no viajará finalmente a la capital andaluza. El equipo verdiblanco comunicó a última hora se nochevieja que su compromiso con los hombres de negro queda suspendido después de registrarse un gran número de contagios en su plantilla.

Se da la circunstancia de que es el segundo partido en seis días que se aplaza al Bilbao Basket, que el pasado miércoles tenía previsto recibir al Unicaja en Miribilla. En esa ocasión, los positivos en el equipo bilbaino imposibilitaron la cita. Tampoco se jugará el Real Madrid-Barcelona de este domingo por los brotes que sacuden a blancos y blaugranas.