Mumbrú: "Tenemos que ser sólidos en casa"

Solo han transcurrido cinco jornadas de la Liga Endesa y el Surne Bilbao Basket aún no ha ganado. "Pero hemos estado cerca en los partidos fuera de casa y no hay que desfallecer. Hay que seguir trabajando, aunque los buenos resultados estén tardando en llegar. Lo importante es sumar la victoria, da igual contra quién", apuntó ayer Álex Mumbrú, que no quiere que la sucesión de derrotas lleva a sus jugadores a caer en la ansiedad, menos aún antes de una cita como la de mañana en Miribilla ante el Fuenlabrada, que solo tiene un triunfo más. "Es importante para los dos, pero nosotros jugamos en casa y tenemos que ser sólidos aquí. El primer día pagamos un poco jugar con público y ahora que ya lo tenemos más superado, esperemos que hagamos un buen partido", añadió el técnico del Bilbao Basket.

Mumbrú reconoció que su equipo aún tiene muchas cosas que mejorar, "no solo la defensa, porque hasta ahora hemos jugado contra rivales de gran calidad en ataque". El manejo de los finales apretados es uno de ellas. "Con otro inicio, las decisiones en los minutos finales habrían sido más lúcidas al no tener tanta presión. Pero lo importante es estar ahí cerca para dar ese paso que falta", explicó.

Tomeu Rigo está tocado y es duda para un duelo para el que será baja en las filas fuenlabreñas Leo Meindl, quizás su mejor jugador hasta ahora. Para cubrir la lesión del brasileño ha llegado Edgar Vicedo por cinco semanas. "Ellos pueden poner a Eyenga, a Emegano o a Cheatham de tres, no creo que tengan problemas para cubrir esa posición. Son un equipo muy batallador y no se rinden y tienen mucha carga táctica", señaló Mumbrú.