Rafa Luz: "Vemos que mejoramos, pero vamos 0-5 y hay necesidad de ganar"

Rafa Luz es de esos jugadores que manejan un discurso claro, sin rodeos. "Vemos que vamos mejorando, pero vamos 0-5 y hay necesidad de ganar. Un jugador vive de ganar y se hace duro estar remando todo el partido y que el resultado positivo al final no venga", ha reconocido este miércoles el base sintetizando el arranque de curso de un Surne Bilbao Basket que aún no conoce la victoria en la Liga Endesa. "Claro que los jugadores le damos vueltas a la cabeza. Entre la temporada pasada, en la que todo costó mucho, y haber empezado esta tan mal de resultados nos duele bastante. Vivimos de ganar partidos. Nos duele haber estado haciendo un buen trabajo y no haber sido capaces de ganar", ha añadido.

El director de juego brasileño tiene claro que "un triunfo lo cambiaría todo porque ganar te da confianza" y no esconde la enorme importancia del duelo del domingo en Miribilla ante el Urbas Fuenlabrada. "Todos los partidos tienen importancia. Quizás este más porque el rival lleva solo una victoria y está más cerca. Pero todos los encuentros son vitales para nosotros. Sentimos la obligación de ganar todos, especialmente los de casa. Se nos escapó el de Zaragoza, contra el Barça no aguantamos los minutos que nos hubiera gustado, pero presión siempre habrá jugando en casa", ha señalado.

En este sentido, Luz considera vital el impulso que puede dar al equipo un Bilbao Arena que puede acoger ya el 80% de su aforo total. "Hay momentos en los que nosotros metemos al público en el partido y otros muchos en los que el público nos mete a nosotros. El público es un refuerzo que necesitamos sin duda. Cuando estamos conectados todo fluye mucho mejor, la energía es mucho mejor. Son muy importantes para intentar romper esta mala racha", ha destacado.

También ha dedicado palabras positivas al desempeño del conjunto madrileño en este amanecer de campaña. "El Fuenlabrada ha competido muy bien hasta ahora, ha vendido caras sus derrotas y está en un buen estado de forma. Leo Meindl está jugando increíble, Kyle Alexander lo está hacendo muy bien€ Es un equipo peligroso porque no sabes quién va a jugar bien. Son un poco estilo UCAM Murcia porque tienen jugadores que pueden romper el partido como Emegano, Novak€ Son jugadores que el año pasado ya estaban en el club y conocen la importancia de cada partido", ha afirmado. Cuestionado sobre el episodio del pasado fin de semana protagonizado por Salva Guardia, segundo entrenador del Fuenlabrada expulsado tras lanzar su chaqueta al centro de la cancha, Luz ha recordado con una sonrisa que "en su época mi padre se tumbó en mitad del campo e hizo la estrellita. Es verdad que en la ACB nunca había pasado pero tendrá sus motivos. Es algo de otro club por lo que no puedo opinar mucho sobre eso".

DETALLES MÍNIMOS Y PUNTUALES



En opinión de Rafa Luz, son aspectos puntuales los que están evitando que el Surne Bilbao Basket sume victorias, sobre todo en los tres compromisos disputados a domicilio. "Utilizamos mucho el vídeo para intentar aprender y que no se repitan los errores, que están siendo detalle muy mínimos y puntuales pero que nos están haciendo perder los partidos. En cada partido nos ha faltado una cosa. En Murcia, por ejemplo, no es por echar culpas, pero si Andrew (Goudelock) mete el triple al contraataque a falta de 50 segundos igual todo habría sido diferente. Tiró solo, un lanzamiento que le encanta y venía metiéndolos en el partido, pero falló. No es un error, es un fallo por decirlo de alguna manera. Ellos metieron el siguiente triple y ganaron", ha analizado.

El pupilo de Álex Mumbrú no cree que los nervios por la situación clasificatoria estén notándose en los partidos. "Hay errores como en cualquier equipo, pero no creo que la ansiedad nos afecte a la hora de jugar", ha apuntado, quitando algo de trascendencia a los 17 balones perdidos en el último encuentro: "Pueden ser un poco exageradas, pero como intentamos ser agresivos en los primeros segundos de posesión es normal que haya un poco más de errores de lo normal".