Álex Mumbrú: "Mal iríamos si empezamos ya con ansiedad"

El Surne Bilbao Basket visitará el domingo la cancha del UCAM Murcia con el objetivo de conseguir su primera victoria del curso. Para este difícil encuentro, Álex Mumbrú espera contar con Jeff Withey, ausente contra el Barça por una fractura en los huesos propios de la nariz. "Vamos a ver si hoy puede entrenar un poco con máscara. No ha trabajado todavía con nosotros. Le han hecho una máscara rápida para que le proteja bien y a ver qué tal se siente. Es duda. Entre el resto hay algún tocado pero estarán todos", ha apuntado este viernes el técnico de los 'hombres de negro'.

En este sentido, Mumbrú ha expresado lo que es obvio: la importancia que tiene cada ausencia en un equipo como el bilbaino: "Nosotros tenemos dos jugadores importantes en el juego interior, Withey y Delgado, y si se nos cae uno lo notamos en las rotaciones, cuando necesitamos un buen referente dentro para dar descanso a Ángel. Vamos a ver si podemos conseguir que Jeff esté o, de lo contrario, habrá que hacer como contra el Barça, tirar de los que estamos".

El entrenador catalán no ha escondido la conveniencia de borrar el cero del casillero de victorias de su equipo, pero ha avisado del potencial con el que cuenta el conjunto rival. "Nos gustaría entrar en victorias, pero Murcia es una cancha difícil. Están jugando bien, ganaron en Valencia haciendo un partido muy serio y después de ir por detrás con desventajas importantes y el último encuentro contra el Unicaja lo tenían totalmente controlado y se les escapó en el último minuto porque el rival estuvo muy acertado en tiros a la desesperada. Tienen un equipo muy competitivo", ha apuntado. Desgranando el caudal humano con el que cuenta Sito Alonso, ha destacado que "tiene un arsenal por fuera con Taylor, McFadden, Davis, que es un cuchillo, Czerapowicz, Rojas hace el trabajo que tiene que hacer€Y por dentro cuentan con Lima, Cate, Radovic y Webb. Hay que intentar ser duros con ellos tanto por dentro como por fuera".

BUEN TRABAJO



Mumbrú ha querido dejar claro que todavía es pronto para sacar conclusiones competitivas y, sobre todo, para caer en el nerviosismo. "Estamos entrenando bien. Hemos jugado cuatro partidos pero realmente llevamos dos semanas de competición. Mal iríamos si empezamos ya con la ansiedad y el nerviosismo porque nos quedan casi ocho meses de temporada. Andorra y nosotros somos los únicos que no hemos sumado victorias, eso está claro, y puede ser por muchos factores: porque no lo estás haciendo bien, por el calendario€ Nosotros intentaremos ir mejorando como equipo, hacerlo cada vez mejor, minimizar los errores que cometemos y jugar bien a baloncesto", ha señalado.

En ese sentido, no cree que el Surne Bilbao Basket sea un equipo en busca de una identidad. "Los roles están claros. Lo que pasa es que compites contra el Barça y no te deja jugar, visitas al Tenerife y te obliga a jugar a otra cosa€ Son buenos equipos y cuesta hacer buen baloncesto todos los minutos. Contra el Barça tuvimos muchos minutos buenos, pero en el momento en el que no estás tan bien o tan lúcido ese rival te pasa por encima. Tenemos que saber diferenciar cuándo el equipo lo está haciendo mal, cuándo no tenemos claras las cosas o cuándo el otro equipo es mejor que tú. El otro día fueron mejores que nosotros y poco más hay que decir", ha reconocido.

Entre los aspectos a solucionar, ha sido cuestionado por las ayudas en las penetraciones de los exteriores rivales, pero ha apuntado que "eso nos ha ocurrido más contra el Barça, cuando nuestro intimidador no ha estado y recibimos muchas canastas de bandeja. Espero que cuando Jeff esté eso no suceda tanto. Está claro que tenemos que estar mejor en ese aspecto pero también en otros como en la fluidez en ataque, porque cuando no lo estamos nos genera ansiedad en la defensa y nos lleva a querer robar el balón en lugar de estar bien posicionalmente. A ver si poco a poco lo vamos mejorando".