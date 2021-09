Ilusión para que todo sea diferente para el Bilbao Basket

El deporte no permite mirar para atrás y el Bilbao Basket está centrado ya en la nueva temporada en la que volverá a competir en la Liga Endesa, algo que durante muchas semanas del pasado curso llegó a verse imposible. "Queremos una temporada diferente", sentenció Jonathan Rousselle durante el encuentro de la plantilla con los medios de comunicación. Sin embargo, el capitán de los hombres de negro precisó que "hay muchas cosas que tenemos que hacer antes de pensar en eso. Debemos pensar en el partido del sábado y luego, en el siguiente, no en el pasado y en cómo será la temporada. Hay que ser humildes y estar concentrados".

El base francés reconoció que todo el equipo está "con muchas ganas de empezar" el nuevo curso. "Ahora viene lo bueno, es lo que todos queremos", añadió tras una pretemporada que Roussele calificó de positiva "más que por los resultados, porque hemos ido progresando en cada amistoso, pero aún tenemos cosas que mejorar".





El equipo hace piña antes de empezar el entrenamiento de ayer miércoles en el Colegio Irlandesas de Leioa. Foto: Oskar M. Bernal

Ludde Hakanson es otro de los que ha tenido protagonismo en la pretemporada, en la que ha ocupado su nuevo rol de escolta y ha mostrado una notable condición física. "He trabajado mucho en verano en mi cuerpo y me encuentro muy bien", explicó. La temporada pasada no puede caer en el olvido ya que "al final acabamos con una gran alegría", pero en su caso deseó "no tener lesiones y que se pueda ver mi mejor versión para ayudar todo lo que pueda al equipo".

El jugador sueco también señaló que "no hay mucha diferencia entre jugar de uno o de dos porque al final tienes que jugar pick and roll y jugar para el equipo. Al final, lo que quiere el entrenador es jugar con dos bases". Hakanson aseguró que todos los compañeros que han llegado "son buenos jugadores y buenas personas y eso hace que el ambiente en el equipo sea muy bueno. Espero que siga así todo el año". El inicio de la Liga Endesa será complicado, pero "no sé cuál hubiera sido un arranque sencillo".

Regimantas Miniotas llegó al equipo con la temporada empezada y "fue complicado, era una nueva liga para mí, me costó entenderla y, además, tuvimos muchos problemas. Pero conseguimos el objetivo mínimo de quedarnos en la Liga Endesa. Espero que este año sea diferente porque tenemos grandes jugadores y grandes entrenadores".

El lituano ha dado un buen nivel en la preparación, se le ha visto muy participativo: "Me gusta estar en el mismo equipo, con el mismo entrenador. Ahora sé lo que quiere de mí y pienso que todos entendemos lo que se espera de nosotros. Yo estoy dispuesto a hacer lo que me pida el entrenador y espero que si todos hacemos lo mismo tendremos éxito". Miniotas coincidió en que "la pretemporada ha ido de forma correcta. Hemos dado un buen nivel en los amistosos. Quizás no estamos aún al nivel que deseamos todos, pero confío en que llegaremos muy pronto".

Uno de los nuevos en el Bilbao Basket es Rafa Luz, aunque por su larga experiencia en la competición no lo ha parecido. "Me siento cómodo porque estoy haciendo lo que he hecho siempre. El equipo se ha adaptado bien a las características de cada jugador y Mumbrú ha dejado muy claro lo que quiere de cada uno", aseguró el base brasileño, que no hizo de menos el trabajo de la pretemporada ni los resultados. "Creo que hemos mejorando y terminar ganando la Euskal Kopa fue algo muy positivo para el club y los jugadores porque durante el partido nos sentimos muy bien. Eso nos da mucha ilusión para empezar la temporada".

Eso sí, todo el trabajo realizado no asegura nada a partir del sábado. "Empezar con buenas sensaciones está bien, además la semana ha sido buena y creo que vamos a llegar al sábado con mucha energía. Pero sabemos que a partir de ahora no podemos equivocarnos y todo lo que ha pasado estas semanas no cuenta".

