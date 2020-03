El Retabet Bilbao Basket no puede con el Coosur Real Betis

Una exhibición del estadounidense Erick Greeen, que firmó un partidazo con 28 puntos, 6 rebotes y 32 de valoración, dio un valioso triunfo al Coosur Real Betis (81-79) frente al RETAbet Bilbao, el otro ascendido este curso a la ACB y que tuvo en sus manos la opción de ganar, aunque Rafa Martínez no acertó con su triple final.

En un encuentro igualado, esta victoria da oxígeno al equipo entrenado por Curro Segura en su lucha por la permanencia ante el cuadro vizcaino, quinto y una de las revelaciones de la temporada, y que en el pabellón sevillano de San Pablo echó de menos en los momentos decisivos la calidad del francés Axel Bouteille, traspasado al Unicaja.

De salida, 5-0 para los anfitriones, una renta que los de Mumbrú no tardaban en enjugar (5-9), aunque los puntos de Green devolvieron la iniciativa a los locales en un movido primer acto (12-9 y 14-12). Los primeros cambios pemitieron a los vascos retomar su ventaja (16-18, m.8 para llegarse con 22-22 y máxima igualdad al final del primer parcial.

El intercambio de aciertos explicó la alternancia en el luminoso ya en el segundo parcial (27-26 y 29-31), pues los ataques podían más que las defensas en un pleito en el que ambos parecían no acusar el parón liguero.

Aún así, el mayor control del rebote por parte visitante les permitió dar un pequeño tirón en el ecuador del segundo acto (29-33 y 33-36). A falta de los puntos de AJ Slaughter, fue Nacho Martín el encargado de tirar del carro ofensivo de un conjunto que necesitaba que Green volviera a ser el escolta efectivo de los primeros compases.

Una canasta suya, casualmente, le dio de nuevo ventaja al Betis (37-36) para alcanzar el descanso (43-42) con el debutante Serrón en pista en los de Mumbrú y con una mínima renta para los locales gracias a los 14 puntos y 4 rebotes de Erik Green.

En la reanudación, el Betis salió más concentrado (54-45 y 59-50), de nuevo, con Green como maestro de ceremonias en tareas ofensivas y el Bilbao Basket visiblemente tocado y echando de menos a Bouteille y a Balvin, muy discreto en su vuelta a la que fuera su casa.

A falta de un cuarto para el final, a los hispalenses les tocaba no echar por tierra un más que aceptable tercer parcial (64-60, m.30) y, aunque en el conjunto vizcaino emergieron dos protagonistas inesperados, Rodríguez y Rousslle, los puntos de Green pesaban más que el despertar de Balvin (70-64, m.22, tras un triple).

El RETAbet Bilbao no cedió y llegó con vida a los instantes finales de un choque cada vez más emocionante (72-72, tras un mate de Kulboka) y con todo por dilucidarse a falta de cinco minutos, unas tablas que se mantenían 60 segundos después (74-74, m.36).

Pero era la tarde de Green, empeñado en que su partidazo no cayera en saco roto (78-75, m.37), una exhibición que se hubiera quedado en nada si Rafa Martínez sobre la bocina no falla un triple que le hubiera dado la victoria al equipo vizcaino, pero el catalán no atinó y los verdiblancos lograron su séptima victoria del curso.

- Ficha técnica:

81 - Coosur Betis (22+21+21+17): Conger (6), AJ Slaughter (14), Green (28), Jordan (8), Whittington (3) âcinco titular-, Oliver (-), Martín (7), Almazán (6), Borg (3), Niang (4), Sipahi (2) y Obi (-).

79 - RETAbet Bilbao Basket (22+20+18+19): Rousselle (12), Rodríguez (12), Martínez (7), Balvin (10), Sulejmanovic (10) âcinco titular-, Schreiner (5), Rigo (5), Cruz-Uceda (-), Serrón (3), Kulboka (8), Haws (7) y Lammers (-).

Árbitros: García González, Bultó y Sixto. Eliminaron por cinco personales al visitante Schreiner (minuto 40).

Incidencias: Partido de la vigésima segunda jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio Municipal de los Deportes de San Pablo ante 5.040 espectadores.