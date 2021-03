El furor por la Copa provoca colas en la tienda del Athletic de San Mamés

Mikel lo tiene claro: quiere la camiseta de Villalibre para lucirla en las finales de Copa. En la tienda del Athletic de San Mamés en Bilbao no dan a basto. A tres días para la final contra la Real se han formado colas para adquirir camisetas, bufandas, llaveros, el Pack zalea, (con trompeta incluida)...

Las primeras equipaciones para los más pequeños se han agotado: "No nos queda nada. Esta misma mañana se ha acabado la talla 6 y 7", ha explicado una de las dependientas de la tienda de San Mamés. Junto con las equipaciones para los pequeños aficionados del Athletic, la camiseta de copa (110 euros); las camisetas retro de la copa 2020 (Desde 29,95) y el pack Zalea (21,95 euros) son los productos más vendidos desde hace semanas. "No paramos. La gente está muy ilusionada y lo que más se demanda es la camiseta de la Copa. Todo el mundo la quiere lucir"

El furor rojoblanco crece y se multiplica. Ane se ha acercado hasta San Mamés desde Berango con su hijo para comprar varias bufandas. "¡Hay que animar al Athletic a tope! Vamos a ganar", ha dicho. No hay pandemia que pueda con la ilusión y las ganas de vivir un sueño que se viste desde los pies a la cabeza de rojo y blanco.

Julen ha roto la hucha para comprarse la última camiseta que lleva el escudo de Bizi Ametsa en el brazo. "Me han dicho que la encargo hoy y la tengo para el día siguiente", ha comentado el joven de Bilbao, al que le ha tocado esperar casi un cuarto de hora.

ILUSIÓN POR LA COPA

Las limitaciones de aforo y las medidas anticovid ralentizan el acceso a las tiendas del Athletic. Sin embargo, una vez dentro de la tienda la espera se olvida y la ilusión se aviva. "He esperado bastante, pero no me voy de aquí sin la camiseta de copa. Estoy de vacaciones y no tengo mejor plan que este", confiesa Javi.

Colas en la tienda del Athletic de San Mamés antes de la final de Copa. FOTO: Oskar González

Olatz y Aritza tampoco se han librado de esperar frente a la tienda del Athletic de San Mamés. "Hemos venido a por el disco Orsai y estamos aprovechando para ver las camisetas y sudaderas". Maite y Ana se han acercado con sus hijos, Iñaki y Jon para ver el estadio de San Mamés y posteriormente han entrado a ver la tienda del Athletic. "No habíamos estado antes. Es muy bonita. Los peques lo quieren todo, pero las camisetas son caras y más cuando en dos días se les queda todo pequeño. Pero seguro que no salimos de aquí sin comprarnos alguna cosa", ha afirmado Ana.

Cada día está más cerca el día de la final contra la Real y en los empleados de las tiendas del Athletic son conscientes de que van a ser días muy intensos y de mucho trabajo. "Va a ser una locura", lanzan. Lo cierto es que no hay coronavirus que merme la pasión por los colores de este club rojiblanco que ha conseguido despertar, a pesar de todo, la ilusión y alegría en tiempos de pandemia.