Peñistas del Athletic en Sevilla: "Estamos ilusionados de poder ver la final"

El Athletic cuenta con un buen número de seguidores en Andalucía, más de cuarenta peñas por un puñado de ellas de la Real Sociedad. Muchos de ellos se están frotando las manos ante la posibilidad de que la final del 3 de abril en La Cartuja cuente con público en las gradas. Es su gran oportunidad de ver al equipo de su corazón en una cita histórica. Sobre todo, porque conseguir una entrada no será tan complicado ante la imposibilidad de salir de Euskadi de los miles de aficionados de ambos clubes a los que les gustaría acudir. Las restricciones provocadas por la pandemia mandan.



La satisfacción entre los athleticzales andaluces es máxima. Así lo asegura a este periódico el secretario de la peña Óscar de Marcos de Dos Hermanas, Ismael Vega, al que no le ha dejado de sonar el teléfono desde que se han conocido los planes de la Federación Española de Fútbol. Los cuarenta miembros que forman parte de esta agrupación rojiblanca ya se han puesto manos a la obra para ver en directo la final.



"Estamos ilusionados ante la posibilidad de ver la final en directo. Todavía no sabemos la letra pequeña, pero si solo pueden asistir residentes en Andalucía, creo que no vamos a tener mucho problema en animar a nuestro equipo desde la grada", destaca este zornotzarra que hace más de dos décadas hizo las maletas rumbo al sur por amor.



"Estábamos un poco frustrados, porque para una vez que el Athletic juega dos finales, tres con la de la Supercopa, y en Sevilla, pues nos íbamos a quedar con las ganas. Pero parece que va a haber suerte", afirma Ismael, que ya advierte que lo va a dar todo si tiene la suerte de hacerse con una entrada: "Que no haya ninguna duda, cada uno de los que vayamos vamos a animar por dos o tres".



Este seguidor de los leones, que se considera "un hijo de la ikurriña de Iribar y Kortabarria", sueña con ver campeón a su equipo acompañado de su hija, una "gran aficionada" que se ha tenido que criar en "territorio hostil", ya que "por aquí todos son del Sevilla, Betis, Barcelona o Madrid".





