Jon Uriarte: "Hemos tenido un momento de crisis en el equipo"

Jon Uriarte, que hoy cumple 44 años, colgó en sus redes sociales la pasada medianoche un vídeo en el que detalló las líneas maestras de su programa electoral. Desde su candidatura habían comunicado desde el martes que el anuncio estaba previsto para la tarde de ayer. Pero la cosa se demoró para asombro del personal. A las 20.40 horas detallaron que ya habían grabado el vídeo, que solo faltaba editarlo. La expectación por ver qué decía el empresario bilbaino fue disminuyendo con el paso del tiempo. Y fue el propio Uriarte el que explicó anoche en una entrevista en Radio Euskadi lo que había sucedido.

"Podría decir que el retraso en la presentación del proyecto ha sido algo estratégico, pero ha sido porque hemos tenido un momento de crisis en el equipo. Estamos recibiendo un montón de ataques y presiones a familiares y miembros de la plancha por parte de Medios, plataformas... Hemos parado para reflexionar y vamos hacia adelante", denunció él cabeza de lista de Izan Athletic. No especificó de dónde exactamente parten los ataques externos, pero advirtió de que su candidatura sigue adelante: "Hemos tenido que parar un momento para reflexionar y plantearnos muchas cosas. Hemos dado un pequeño paso para atrás para coger más impulso, pero la decisión es que vamos a por todas, y a ganar".



SIN NOMBRES

Seis días después de comenzar la campaña electoral, se esperaba que el empresario diera pistas del Athletic que quiere si llega a la presidencia. Exceptuando algunas entrevistas en medios de comunicación, un breve vídeo en el que agradeció los avales conseguidos el pasado jueves y otro en el que en unos segundos resumió su visita a varios pueblos de Bizkaia durante el fin de semana, poco más se había mostrado hasta el momento el candidato de Izan Athletic. En la radio pública vasca continuó sin ofrecer los nombres del entrenador o del director deportivo por los que apostará si gana el 24-J.

"Los nombres los daremos la semana que viene, pero buscamos un estilo de juego de rock and roll en lugar de jazz. Queremos el juego intenso, valiente, salir a presionar, a robar el balón; y buscamos entrenadores que se adapten a ese estilo. Yo no busco un nombre per se, para mí un nombre no vale para nada. Lo que busco son personas que trabajen de una manera que encaje con nuestros valores. Que no vengan para hipotecar al club", señaló Uriarte, que ha visto cómo sus rivales en los comicios ya han empezado a desvelar algunos nombres propios de sus respectivos proyectos. Algo que relativizó el oponente de Ricardo Barkala e Iñaki Arechabaleta: "Si no fuera parte de una candidatura miraría más cosas al margen de los nombres: el historial que tienen, la forma que tienen de tratar a las personas o el coste que van a tener para el club".