La nocturnidad del candidato a la presidencia del Athletic, Jon Uriarte

Al cierre de esta edición, pasadas las 23.30 horas, momento del día en el que la gente de a pie no está pensando en fútbol a no ser que su equipo se juegue un título, Jon Uriarte aún no había comparecido en sus redes sociales para anunciar las líneas maestras de su programa electoral. Desde su candidatura lo habían anunciado desde la víspera e incluso a las 20.40, comunicaron que ya habían grabado el vídeo, que solo faltaba editarlo. La expectación por ver qué decía el empresario bilbaino fue disminuyendo con el paso del tiempo. Seis días después de comenzar la campaña electoral, se esperaba que diera pistas del Athletic que quiere si llega a la presidencia. Exceptuando algunas entrevistas en medios de comunicación, un breve vídeo en el que agradeció los avales conseguidos el pasado jueves y otro en el que en unos segundos resumió su visita a varios pueblos de Bizkaia durante el fin de semana, poco más se había mostrado hasta el momento el candidato de Izan Athletic.

El empresario bilbaino, a la espera de escuchar la grabación, colgó en la página web de su candidatura "las líneas maestras de su programa". Veinticinco páginas en las que, a grandes rasgos, intenta describir la entidad que quiere. "Queremos despertar una nueva ilusión en la masa social trasladando nuestra ambición de llevar al Athletic al lugar que merece en nuestra imaginación. Nuestra obsesión es dejar un Athletic mejor y más sostenible a la siguiente generación. Encontramos el club en un estado general de solidez económica, deportiva e institucional y con un potente punto de partida social como icono de nuestra tierra, pero nos preocupa la inercia financiera (por el desequilibrio entre ingresos y gastos), social (mayor desapego de la masa social, especialmente la más joven) y la inercia competitiva (por las decepciones recientes y el peligro de que se imponga en el club y en la masa social una cultura de la autocomplacencia)", destacan desde la plancha de Uriarte, que abogan por "un cambio drástico en dicha inercia financiera del club (equilibrar ingresos y gastos) e inercia competitiva (debemos volver a recuperar el ADN ganador e implantar una cultura de máxima exigencia y alto rendimiento). Estamos irrenunciablemente comprometidos con nuestra filosofía, valores centenarios e historia".

"Creemos necesario renovar y transformar el club para hacer perdurable en el tiempo nuestra manera única de ser y competir en la élite del fútbol internacional. Consideramos que las organizaciones y sus procesos de transformación las realizan las personas, no las ideas. Por tanto, desde la propia configuración de la Junta Directiva hasta la última área del club, vamos a tener a los mejores profesionales comprometidos con los valores del club articulando este proyecto de transformación. Nuestro proyecto parte de la realización de un detallado diagnóstico del club sin pertenecer a él, por lo tanto, una vez configurada la nueva Junta, en los primeros 180 días, realizaríamos una auditoría para confirmar nuestras hipótesis y validar nuestras soluciones y, a partir de ese punto, nos comprometemos a presentar el avance del proyecto a los socios cada seis meses", señalan en el documento, donde no se desvelan nombres.