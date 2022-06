Arechabaleta: "El debate no se ha consensuado con todos"

El incendió se originó cuando el pasado lunes Jon Uriarte hizo público el acuerdo al que había llegado con el Colegio Vasco de Periodistas para organizar un único debate público y abierto entre los tres aspirantes a la presidencia del Athletic. Un pacto que no sentó nada bien a las otras dos candidaturas, las lideradas por Ricardo Barkala e Iñaki Arechabaleta. Fue este último quien tomó ayer martes la palabra para presentar su proyecto para el fútbol femenino y, de paso, atizar un poco el modo en el que Uriarte tomó la iniciativa. "Me parece inaceptable que nos enteremos de que hay una especie de consenso cuando no se ha consensuado con todos los candidatos. Lo primero que hay que hacer es llamarles por teléfono y preguntarles si les parece bien", dijo Arechabaleta. De hecho, el deustuarra comentó haberse enterado del acuerdo con el Colegio Vasco de Periodistas por Twitter, lo que le parece una falta de respeto: "Las cosas no se hacen así. Si los tres candidatos nos sentamos y decidimos un solo debate entonces sí hay consenso. Exijo un mínimo de respeto a mi persona". A pesar de todo, Arechabaleta repitió su intención de acudir a todos los debates que se propongan. Asimismo, quiso recordar que "esta es la segunda vez que ocurre" algo así, en clara referencia a la publicación que el equipo de Uriarte realizó pidiendo unidad en relación a la renovación de Ander Capa. "Las redes sociales son manipulables y hay que tener cuidad con ellas. Espero que no pase como en las elecciones de otros clubes", concluyó.