Barkala y Arechabaleta rechazan limitar a un solo debate los cara a cara de campaña

Primera gran polémica de la campaña electoral. Y en el centro de ella se sitúan Jon Uriarte y el Colegio Vasco de Periodistas. El cabeza de lista de Izan Athletic ha sorprendido este lunes a los equipos de Ricardo Barkala e Iñaki Arechabaleta al comunicar que ha llegado a un acuerdo con la asociación de periodistas para que esta organice un debate público y abierto entre los tres candidatos, como propuso días atrás "ante la imposibilidad de atender todas las peticiones". Una única cita a la que los otros dos protagonistas no se habían negado inicialmente a participar. Pero la predisposición tanto de Barkala como de Arechabaleta, partidarios de acudir a todos los debates que se organicen en la prensa vizcaina, no contempla plegarse a la estrategia de campaña de Uriarte, que quiere evitarlos o reducirlos al mínimo. Ambos sí acudirán finalmente al único debate al que quiere asistir Uriarte, aunque consideran que no se ha organizado de forma neutral.

Una realidad que ha podido ser constatada por DEIA. Los responsables de comunicación de Barkala y Arechabaleta han recibido a las 14.00 horas una comunicación de la decana del Colegio Vasco de Periodistas, Amaia Goikoetxea, ofreciéndoles la posibilidad de celebrar un debate a tres el próximo día 21. Minutos después, desde la plancha de Uriarte comunicaban que habían llegado a un acuerdo con el Colegio, "para que sea esta asociación quien lo organice en sede neutral, y moderado por profesionales de los medios a su elección", obviando que la iniciativa había partido de la propia candidatura sin conocimiento de las demás. Un escenario que no gusta a Barkala y Arechabaleta, que sí que han aceptado la invitación. Ambos mantienen la misma postura, sorprendidos por la forma de actuar del Colegio Vasco de Periodistas, y han instado a mantener los debates necesarios, no solo uno.

A preguntas de este periódico, la decana ha asegurado que la idea de organizar el encuentro ha surgido desde el seno de la asociación, para dar respuesta a la "expectación existente" para que los candidatos enfrenten sus proyectos e ideas públicamente. Un extremo que contrasta con las fuentes consultadas por este periódico, que aseguran que ha sido la propia plancha de Uriarte la que ha movido ficha para que este organismo celebre el debate y con las comunicaciones internas a la Junta del Colegio, en las que se afirmó que las tres planchas habían solicitado su intervención, circunstancia que los hechos posteriores han desmentido.

"Como hemos mantenido desde el inicio de la precampaña, nuestro compromiso pasa por acudir a todos y cada uno de los debates que se nos han ido planteando a lo largo de las últimas semanas desde numerosos medios de comunicación. Consideramos que el derecho a la información, el respeto a las socias y los socios del club, y la obligada transparencia en el proceso electoral de las elecciones a la presidencia del Athletic, tienen que ir de la mano con nuestra total disposición a cualquier debate de las ideas que se plantee en aras de un Athletic de presente y futuro", han destacado desde Arechabaleta Taldea.

DEIA Y ONDA VASCA

El empresario bilbaino adelantó el pasado viernes su negativa a mantener diferentes encuentros con Ricardo Barkala e Iñaki Arechabaleta, como había solicitado parte de la prensa vizcaina, entre ellos DEIA y Onda Vasca mediante uno conjunto del Grupo Noticias, y confirmó su preferencia por un único cara a cara. Sus rivales en las urnas le contestaron que no tenían impedimento alguno a cruzar sus proyectos "cuantas veces sea necesario".

"Tras la proclamación como candidatura oficial, creemos que es hora de presentar proyectos y propuestas concretas. Entendemos que no es coherente, viable, ni eficiente mantener ahora once debates (número de solicitudes que nos han llegado hasta ahora), ni queremos hacer distinciones entre once medios de comunicación diferentes. El Colegio Vasco de Periodistas se pondrá en contacto con los demás equipos de campaña para acordar la celebración de este debate entre los tres candidatos, abierto a todos los medios, en un lugar a convenir en Bilbao", han señalado desde Izan Athletic en un comunicado difundido en las redes sociales y que confirma la iniciativa unilateral que había propiciado el acuerdo sin participación ni comunicación previa al resto de candidaturas.

Desde los equipos de Barkala y Arechabaleta mantienen su intención de participar en los debates en los medios que se lo han solicitado pese a que Uriarte no acuda.