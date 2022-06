Jon Uriarte plantea un solo debate abierto a todos los medios entre los tres candidatos

Unas horas después de que Ricardo Barkala instara al resto de candidatos a mantener debates a tres en los medios de comunicación, este viernes, desde Izan Athletic le han recogido el guante, aunque a medias. La candidatura de Jon Uriarte plantea celebrar un único cara a cara entre los tres aspirantes a la presidencia rojiblanca, abierto a toda la prensa vizcaina.

"Ante la multitud de peticiones por parte de los medios de comunicación para la celebración de debates con las otras candidaturas, Izan Athletic se pondrá en contacto con los demás equipos de campaña para acordar la celebración de un debate entre los tres candidatos, abierto a todos los medios, en un lugar a convenir en Bilbao", han señalado desde la candidatura del empresario bilbaino.

Tras la proclamación como candidatura oficial, según han destacado, "creemos que es hora de presentar proyectos y propuestas concretas. Entendemos que no es coherente, viable, ni eficiente mantener ahora once debates (número de solicitudes que nos han llegado hasta ahora), ni queremos hacer distinciones entre once medios de comunicación diferentes".

"RUIDO EXTERNO"

La plancha de Uriarte señala que su intención es comunicar su proyecto "de forma clara y transparente, sin ruidos externos que quizás otros pretendan crear. En este sentido, en los próximos días empezaremos a concretar todo nuestro proyecto (económico, social y deportivo) de manera clara y accesible, para que sean los socios y las socias las que el próximo 24 de junio elijan la candidatura que más les convenza. Creemos que hasta que no se hayan presentado los proyectos concretos para cada área del club y de cada candidatura no tendría demasiado sentido debatirlos".