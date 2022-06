El Colegio Vasco de Periodistas renuncia a organizar el debate entre los tres candidatos

La posibilidad de asistir a un debate entre los tres candidatos a la presidencia del Athletic se esfuma. Ante la negativa de Jon Uriarte de acudir a los diferentes encuentros con sus rivales en las urnas organizados por los medios de comunicación vizcainos, solo quedaba la alternativa que planteó el pasado lunes el Colegio Vasco de Periodistas. La citada asociación se ofreció para celebrar una cita entre Uriarte, Barkala y Arechabaleta, prevista para el día 21 en el palacio Euskalduna. Un anuncio que realizó el propio cabeza de lista de Izan Athletic, que dijo haber llegado a un acuerdo con la asociación. Una puesta en escena que no gustó a las otras candidaturas. Cuarenta y ocho horas después, el órgano oficial de representación de la profesión periodística en la CAV da marcha atrás.

Este miércoles, en un extenso y duro comunicado contra los propios profesionales a los que dice dar cobijo y para las candidaturas, ha retirado la oferta de organizar un debate abierto. Lo hace "ante la polémica suscitada, basada en toda clase de bulos y rumores no contrastados que pretenden poner en tela de juicio nuestra imparcialidad y buen hacer". El Colegio también destaca que no ha recibido aún una respuesta oficial (en sentido afirmativo o negativo) por parte de dos de las tres candidaturas a la presidencia del Athletic "por más que hemos insistido en ello".

"Dicha decisión obedece a la indignación y profunda tristeza que nos causa el hecho de que una oferta bien intencionada por nuestra parte se haya malinterpretado y utilizado de manera torticera e interesada, tanto por quienes manejan las respectivas candidaturas en liza, como por algunos comunicadores del ámbito deportivo que, desde los respectivos medios para los que trabajan, vienen lanzando gratuitamente sobre nosotros un manto de sospecha inmerecido desde ayer, cuando se empezó a hablar de esto en redes sociales", denuncia el Colegio Vascos de Periodistas.

El pasado lunes, a preguntas de este periódico, la decana del Colegio aseguró que la idea de organizar el debate había surgido desde el seno de la asociación, para dar respuesta a la "expectación existente" para que los candidatos enfrenten sus proyectos e ideas públicamente. Un extremo que contrasta con las fuentes consultadas por este periódico, que aseguraron que fue la propia plancha de Uriarte la que movió ficha para que este organismo celebrase el encuentro. La decisión del Colegio de plantear la celebración de la cita entre los aspirantes a la presidencia no se tomó en la Junta sino que se comunicó a sus miembros cuando ya estaba tomada. Y en ella se dijo que las tres planchas habían solicitado su intervención, circunstancia que los hechos posteriores han desmentido.

CRÍTICAS A LA PRENSA



En su comunicado, el Colegio Vasco de Periodistas considera "decepcionante comprobar cómo algunos colegas acaban sumándose al coro de dimes y diretes entre los seguidores de los tres candidatos que se enzarzan en redes y han estado informando de algo, dándolo por hecho y criticándonos por ello, cuando aún se encontraba en las fases preliminares de la negociación, sin que en ningún momento hayan descolgado el teléfono o se hayan puesto en contacto con nosotros para contrastar o confirmar rumores". Pero hay que decir que la decisión de acordar con la candidatura de Uriarte la organización del debate es unilateral del Colegio, de espaldas al conjunto de la profesión periodística de Bizkaia y del conjunto de medios y profesionales que la forman. La estrategia de campaña de la candidatura Izan Athletic ha consistido en rechazar la exposición del candidato en debates públicos, pese a que Barkala y Arechabaleta han manifestado su intención de acudir a los que los medios les propongan.

MENSAJE PARA LOS CANDIDATOS



La nota del Colegio, que habla de "mala praxis pseudo periodística", carga con un juicio de valor y sin dato alguno contra los dos candidatos que le han desmentido al advertir de que ese debate no había sido consensuado con ellos, Todos estos extremos los confirma la propia nota inicial de la candidatura de Uriarte al afirmar que el acuerdo es individual con el Colegio y previo a la comunicación a los otros dos candidatos: "Cuando nos ofrecimos a organizar este debate sabíamos de antemano que tendría un gran interés y repercusión mediática. Sin embargo, no imaginamos nunca el alcance de las acusaciones de las que hemos sido víctimas y el cariz de las dificultades y obstáculos que se han puesto para la celebración del mismo. El Athletic no sólo es un club de fútbol, es un icono y un referente de nuestra tierra y de nuestra cultura a nivel mundial. En nuestra opinión, se merece una mayor seriedad y altura de miras por parte de quienes aspiran a dirigirlo y de quienes se dedican a informar sobre su quehacer diario y dicen llevar sus colores en el corazón".