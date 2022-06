Mónica Durango: "El entrenador está decidido"

Procuradora licenciada en Derecho, Monica Durango (Barakaldo, 29-V-1971) aspira a repetir cargo de secretaria en el Athletic como hizo una década atrás durante la legislatura de Fernando García Macua. Una década después y con la convicción de que han diseñado un plan que "merece mucho la pena", Durango vuelve a la palestra y se declara "optimista" de cara a las elecciones del próximo día 24.

¿La campaña avanza según lo previsto desde su candidatura o hay algo que les ha sorprendido para bien o para mal?

- Nosotros tenemos bien definido el proyecto, el contenido y una hoja de ruta. Creemos que vamos haciendo todas aquellas cosas que debemos hacer hasta el día 24.

Se ha puesto de actualidad el posible debate entre los tres candidatos a la presidencia. El equipo de Arechabaleta y ustedes abogan por hacer cuantos sean precisos y el de Uriarte solo uno organizado por el Colegio Vasco de Periodistas. ¿Cómo lo ve usted?

- Nosotros siempre hemos estado abiertos y hemos mostrado nuestra disposición a participar en todos aquellos debates o foros que sean convocados por la prensa vizcaina. Nunca nos hemos mostrado reacios a nada.

¿Abogan por cuantos más debates, mejor?

- Sí, probablemente sí. Nunca hemos rechazado ninguna solicitud de intervención vía entrevista, debate o ponencia. Estamos encantados de poder explicar nuestro proyecto y de presentar nuestras personas e ideas. Desde ese punto de vista siempre hemos sido claros.

En cuanto a la carrera electoral, se ha establecido la opinión de que van segundos al ser Jon Uriarte quien más avales consiguió para convertirse en candidato. ¿Lo entienden también así o no le dan ninguna importancia?

- No, creo que es un rito que sirve para designar a los candidatos. A partir de ahí empieza verdaderamente otra competición. Así lo hemos entendido. Nos proclamaron candidatos como a las otras dos candidaturas, trabajamos en presentar nuestro proyecto hasta el día 24 y somos optimistas.

¿Qué percibe a pie de calle?

- Confianza. Yo confío mucho en el criterio del socio del Athletic, que entiende mucho de fútbol y valora que se le expliquen las cosas bien y que lo hagan las personas adecuadas siendo un proyecto con ideas, contenido y con gente que lo va a llevar a cabo. Todo eso creo que es valorado muy positivamente.

En materia de nombres fueron los primeros en lanzarse al anunciar a Ramón Planes como director deportivo del área masculina.

- Sí, tenemos definido un proyecto deportivo que pensamos que es muy valioso. Respecto al equipo masculino, hemos presentado a Ramón Planes y respecto al femenino, a Ainhoa Tirapu con Iraia como entrenadora. Serán ellos como técnicos quienes vayan estructurando el organigrama de Lezama, siendo personas en las que tenemos plena confianza.

La gente espera más nombres. ¿Podría ser Mauricio Pochettino el entrenador del Athletic con Ricardo Barkala?

- El entrenador está decidido, pero no es el momento de hablar de él.

Una vez cerrado, ¿lo anunciarán antes de las elecciones?

- Habrá que ver y valorarlo, pero puede ser.

¿A usted, personalmente, Le gusta Pochettino?

- Me parece que como jugador tuvo una trayectoria muy importante tanto en el Espanyol como en otros equipos y que como entrenador también es interesante. Hizo una labor importante de cantera en el Tottenham y ahora está en uno de los equipos más exigidos como es el París Saint-Germain, con una gestión complicada e importante. Yo tengo buena sensación.

Barkala no llegó a descartar a Marcelino García Toral. ¿A día de hoy sí se puede descartar ya su nombre?

- Ambos admitieron que tuvieron conversaciones y fue el propio Marcelino quien descartó la posibilidad de seguir siendo entrenador del Athletic.

Para el fútbol femenino han anunciado ya que apuestan por Iraia Iturregi como entrenadora de las leonas y por Ainhoa Tirapu como directora deportiva. ¿Lo tenían claro desde el primer momento?

- Sí, diría que tener ese binomio es la mejor opción del mundo, porque para nosotros el fútbol femenino no consiste en un complemento del programa. Es un eje en la confección de nuestro proyecto deportivo.

¿Qué margen de mejora observa en todo lo que concierne al área deportiva del club?

- Hay que conocer la casa por dentro, pero sí puedo decir que en la candidatura hay gente con experiencia suficiente para identificar y detectar a la mayor brevedad esas áreas que tengan margen de mejora.

¿Y en el plano institucional?

- Hay un reto muy importante como es acoplar el club a los nuevos estatutos. En ese sentido, nuestra candidatura es la más equilibrada y más compensada para llevar a cabo esa tarea, porque los nuevos estatutos son complejos y hay que estar preparados para efectuar una transición serena y tranquila, pero firme en orden a una digitalización de documentos y a establecer vías de comunicación más ágiles con los socios. Todo, insisto, dentro de un nuevo marco legal como son los nuevos estatutos.

En lo que a usted respecta, aspira a repetir como secretaria en una junta directiva tras desempeñar ese cargo bajo la presidencia de Fernando García Macua. ¿Qué le ha animado a hacerlo?

- La propuesta de Ricardo. Cuando me explicó el proyecto le dije que no soy muy amante de los cargos. Yo quería ir con su equipo, aunque fuera la última vocal. No tenía ningún sueño en especial por tener un cargo en concreto, pero en el terreno de la secretaria tengo una experiencia adquirida que creo que es vital a día de hoy.

¿Qué le convenció de Ricardo Barkala?

- Me parece que es una persona que escucha, se deja aconsejar y adapta para sí cualquier propuesta que le efectúes. Lidera perfectamente un equipo y, además, es muy permeable a cualquier propuesta, solicitud o consejo que le des.

No ha vuelto a haber una secretaria en el club después de usted y lo cierto es que no abundan las mujeres en los órganos de decisión de los clubes. ¿Le sorprende que siga siendo así?

- Sí, aunque el Athletic para eso también es diferente. El club ha sido siempre pionero y no solo en la creación de un equipo femenino, sino en la incorporación de muchas mujeres a sus órganos de gestión. Recuerdo que, en comidas o conversaciones con otras juntas directivas, les chocaba mucho que en el Athletic hubiera participación. Estamos en ese camino, aportando cada vez más y creo que es imparable la llegada de la mujer a los órganos de gestión y a cualquier tipo de organización.

En su caso, ¿qué cree que puede aportar al Athletic?

- Conocer la casa es básico. Permite no cometer errores y detectar muy rápido dónde están las áreas de mejora. A veces entrar en el club deslumbra un poco y tanto la ilusión como el ánimo son básicos, pero también la competencia y la capacidad. La experiencia, en ese aspecto, me parece un valor importantísimo.

¿Qué considera que les falta a las otras dos candidaturas para igualar o superar lo que ustedes proponen?

- A día de hoy puedo decir poco, porque más allá de la presentación de sus planchas no conozco propuestas, ni proyectos. Conozco poco y no quisiera aventurarme a decir nada en lo que pudiera equivocarme.

La candidatura que se imponga en las votaciones relevará a la que ha liderado Aitor Elizegi desde diciembre de 2018. ¿Cómo valora su gestión?

- Cualquier persona que se presente a presidir el Athletic siendo elegido por los socios y socias del club, se valora positivamente. La gestión es compleja y en el Athletic es muy difícil acertar, por lo que la gestión requiere tomar decisiones. A veces aciertas y otras te equivocas, pero yo felicito a la Junta Directiva de Aitor Elizegi.

¿En qué será mejor el Athletic si son ustedes quienes llegan a Ibaigane el próximo día 24?

- En la implantación, desde el día 1, de actividades y hechos que pudieran incidir rápidamente en la mejora de su imagen institucional, su proyecto deportivo, su proyecto económico y captación de nuevos ingresos.

¿Qué mensaje quiere transmitirle al socio?

- Sobre todo, que vaya a votar el día 24. Confío plenamente en su buen criterio. Creo que estamos planteando un proyecto al que merece la pena echar un vistazo, entenderlo y querer ver su contenido fijándose en las personas elegidas. Es un proyecto que merece mucho la pena.