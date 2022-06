Joseba Agirre: "Creo que todavía puedo aportar cosas al Athletic"

Tras las marchas anunciadas de Marcelino García Toral y de Patxi Salinas, y con la más que probable de Rafa Alkorta y su equipo, en la sección femenina del club puede que los nombres no cambien tanto con la llegada de un nuevo presidente. A la espera de lo que dictaminen las urnas en las elecciones del próximo día 24 de junio, Joseba Agirre, máximo responsable de la dirección deportiva y que acaba contrato a final de mes, ha hecho balance este miércoles del trabajo durante los tres últimos años. Una comparecencia en la que tanto el de Ortuella como Juan Luis Fuentes, responsable de scouting, captación y metodología, se han puesto a disposición de la próxima junta directiva.

"Soy Athletic, he nacido en el Athletic. Fui jugador del primer equipo, juego entrenador y ahora director deportivo. Creo que todavía puedo aportar cosas. Estamos a disposición para lo que quiera la gente que venga, pero no depende de mí. Nosotros queremos seguir y estaremos encantados de ayudar al Athletic", ha asegurado Agirre, que ha confirmado que en los próximos días mantendrá reuniones con alguno de los candidatos. Está por ver los planes que tenga el sucesor de Aitor Elizegi con el femenino. El futuro en el banquillo también está en duda, ya que Iraia Iturregi no ha querido renovar hasta conocer el nombre del presidente.

De lo que no duda Agirre es de que el Athletic femenino "tiene buen futuro y goza de buena salud". "Hemos competido bien y hemos mejorado respecto al año anterior. Trece jugadoras que Iraia tenía en el equipo de Reto cuentan ahora con ficha del primer equipo", ha señalado el director deportivo rojiblanco, que no descarta una sorpresa en el mercado de fichajes. "Tenemos esperanzas", ha desvelado.

SALIDAS MEDIÁTICAS

Sobre la marcha de Lucía García y Ainhoa Moraza, que ni tan siquiera tomaron en consideración las ofertas de renovación del club, Joseba Agirre ha sido claro: "Ya sabíamos desde el año pasado que Lucía se marchaba. En verano recibimos una oferta del Manchester City, pero la junta directiva quiso que estuviera con nosotras. No ha sido posible convencerla, ella tenía claro que se iba a marchar". En este sentido, el responsable del femenino ha hecho autocrítica al considerar que tienen que conseguir una mayor fidelización de las jugadoras desde la base, para que vean al Athletic como primera opción.

"Quizás no se sabido convencerlas de que el mejor proyecto de la liga es el del Athletic. Pero cada uno tiene unos pensamientos, unas ideas, y es difícil convencerlas", ha indicado Agirre, que ha reconocido que muchas futbolistas evitan reservar en sus contratos un derecho de tanteo para el Athletic.

CASI 2.700 JUGADORAS EN EL RADAR

Los responsables del Athletic femenino han evidenciado el crecimiento de la sección durante los últimos tres años. Han pasado de 34 a 45 clubes convenidos, con 2.688 jugadoras a su cargo. Y con los primeros equipos de Lezama en las máximas categorías posibles. También han destacado la participación del club en un estudio de cómo la menstruación puede influir en el rendimiento deportivo.