Nekane rescata al Athletic a tiempo

Victoria oscura, pero, al fin y al cabo, victoria del Athletic que cierra una semana perfecta con tres triunfos en sus tres compromisos. Este último frente al colista Rayo Vallecano, que sin embargo obligó a las rojiblancas a apretar hasta el final en Lezama para que Nekane, en el primer balón que tocaba ya que acababa de salir al terreno de juego, encontrara el camino de los tres puntos en el minuto 86. Este triunfo permite al equipo de Iraia Iturregi seguir en la quinta plaza, a cinco puntos de la tercera posición del Atlético, aunque las colchoneras tienen un partido menos que las bilbainas.

La entrenadora de Loiu dio minutos a jugadoras menos habituales frente a un Rayo que se presentaba como último clasificado, con solo un triunfo y dos empates; pero que dificultó el juego de las locales. Clara Pinedo en doble pivote gozó de su primera titularidad. El partido no tuvo mucho ritmo, ni en sus inicios. Lo que sí mostraba es ser un contrincante siempre bien situado ante un Athletic que llevaba la iniciativa. Al cuarto de hora, un centro perfecto desde la izquierda tras jugada de Eunate acabó con un paradón de la portera y con un empujón sobre Erika que la colegiada decretó como penalti. Erika convirtió el primero que presagiaba un marcador cómodo para las de casa. Lucía se coló en el área y cuando buscaba a Arana se impuso la defensa madrileña. De falta directa desde la frontal lo intentó Bulatovic, pero el balón se marchó lamiendo el palo de De la Nava. Otra vez Lucía asistió desde la izquierda a Azkona, que falló en su control final ante la portera rival. El Rayo no inquietaba. Solo lograba llegar hasta línea de tres cuartos. Lucía metió un peligroso balón desde la izquierda que no pudieron alcanzar ni Erika, ni Arana. El juego no era fluido a pesar de que el marcador estaba del lado local y el control del juego también era para las rojiblancas.

En la segunda parte, Arana puso el balón al área y Azkona en la pequeña cabeceó fuera. El Rayo no creaba peligro, pero su juego era pegajoso. Lucía intentó una vaselina ante la salida de la portera que logró reaccionar a tiempo para evitar el gol. No llegaba el tanto de la tranquilidad local e Iraia movió el banquillo en su busca con un doble cambio. A falta de un cuarto de hora, la chilena Camila Sáez rubricó un espectacular lanzamiento directo de falta desde la frontal, tras una discutida falta de Valdezate sobre Iris, que supuso la igualada.



EL ASALTO FINAL

El Athletic ahora tenía el reloj en su contra y el Rayo siguió con su intención de dormir el encuentro. Los balones empezaron a colgarse hacia la puerta visitante. A falta de cuatro minutos, con el partido trabado, un balón filtrado de Peke lo tocó Nekane para que llegara a la red. Era la primera pelota que tocaba la delantera, que en su intento de remate llegaron a sujetarla pero su pequeño toque de balón fue suficiente para subir el segundo tanto al marcador, significando un sufrido triunfo local. Todavía a Nekane se le fue alto el último intento de sentenciar el choque tras otra jugada de Peke. Nueva cita cercana liguera para el Athletic que jugará el miércoles, a las 19.00 horas, de nuevo en Lezama frente al Eibar.



FICHA TÉCNICA

ATHLETIC: De la Nava, Oihane, Valdezate, Garazi Murua, Eunate, Unzué, Pinedo (Min. 84, Nekane), Azkona (Min. 70, Peke), Erika (Min. 70, Mariana), Lucía García y Arana.

RAYO VALLECANO: Larqué, 22 Bores, 3 Ballesté, 18 Camila Sáez, 14 Pauleta, 4 Pilar García, 6 Paula Fernández, 9 Isadora, 10 Aedo, 11 Bulatovic (Min. 73, Milene) e 7 Iris (Min. 84, Leles).

Goles: 1-0: Min. 15; Erika, de penalti. 1-1: Min. 75; Camila Sáez. 2-1: Min. 86; Nekane.

Árbitra: Martínez Martínez (murciana). Mostró tarjeta amarilla a las locales Eunate y Valdezate y a las visitantes Camila Sáez y Leles.

Incidencias: 400 espectadores en partido correspondiente a la décimo séptima jornada de la Primera Iberdrola disputado en Lezama.