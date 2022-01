Sara Ortega debuta en el Athletic femenino con 16 años

Sara Ortega (Logroño, 2005) salió el pasado miércoles al terreno de juego de Tanos, en Torrelavega, en el minuto 69 en el partido de la tercera ronda de la Copa entre el Racing Féminas y el Athletic, para convertirse, a los 16 años, en la primera jugadora de esta década que debuta a tan corta edad en el conjunto rojiblanco. "No me esperaba para nada jugar, ni ir convocada, pero estoy muy contenta", aseguró la delantera a la conclusión del encuentro que sirvió a las de Iraia Iturregi para lograr el billete para los octavos de final del torneo del K.O.



Sara Ortega (20/02/2005) se estrena en el primer equipo con gol y es la primera jugadora que debuta esta década a los 16 años.



Lade distinguirse sobre el terreno de juego de hierba artificial conUn par de combinaciones le bastaron para recibir un pase desde la banda derecha yya sentenciada por las leonas, que acabó con un claro 0-5. "Estoy muy contenta por el gol y por debutar. Ha sido una jugada de Paula Arana, que me ha centrado y he llegado, no sé ni cómo, pero lo he metido", declaraba nerviosa Sara tras el encuentro.

La riojana llegó hace tres años a Lezama, en categoría cadete, procedente del Comillas. Después pasó a jugar en el Athletic C durante catorce partidos en los que marcó tres tantos, y esa misma temporada también disputó cinco jornadas con el segundo equipo rojiblanco. Este curso, ya con ficha del filial, ha disputado hasta ahora catorce encuentros en la Liga Reto Iberdrola y ha logrado marcar cuatro tantos. El miércoles aprovechó su ocasión para debutar en Copa de la mejor manera posible. "Este es mi tercer año aquí. Estoy muy contenta en este club y mi objetivo en esta temporada es mantenernos en Reto con el Athletic B y seguir trabajando para poder llegar a jugar partidos como este", declaró al acabar el choque.

La delantera rojiblanca, que ocupa plaza en el Athletic B, debutó con la selección española femenina sub'17 durante la fase de clasificación del campeonato de Europa de la categoría (ronda Élite) celebrada en Serbia el pasado mes de septiembre.

Jugadoras que debutaron en el Athletic con 16 años:



Nekane lo hizo en el año 2007, con 15 años, y se da la circunstancia que el miércoles, a sus 30 años, la delantera nacida en Barakaldo fue la encargada de abrir la lata ante el Racing. Con 16 años también se estrenaron con el primer equipo del Athletic: Sandra García, en 2007; Amaia Lanbarri, un año después; Arene Altonaga lo consiguió en 2009; y más recientemente Damaris (2015) y Leyre Monente (2016) también resultaron precoces en sus debuts.

Se da la circunstancia de que Leyre, ya en la plantilla de Iraia Iturregi, es también riojana y procede del Comillas, antiguamente Agrupación Deportiva Loyola. Un camino parecido marcó la centrocampista rojiblanca Alejandra Estefanía, también riojana y jugadora del B pero de la generación del 2003, que ya hiciera la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Ángel Villacampa y fue reclutada por el técnico toledano, aunque no llegó a debutar, para el partido frente al Madrid CFF en la jornada quinta de la pasada temporada.

La tarde del miércoles se completó en Torrelavega con la clasificación del Athletic para la siguiente ronda de Copa y con otros goles importantes, el tercero y quinto de la tarde, respectivamente, obra de la centrocampista Clara Pinedo (Bilbao, 2003) y de Paula Arana (Gasteiz, 2001), que se estrenaron como goleadoras del primer equipo en partido oficial.

Vienen pisando fuerte, como ocurre en la sección masculina a las órdenes de Marcelino García Toral. El caso más cercano sería el de Nico Serrano (2003, Iruñea), que se incorporó hace tres años al juvenil del Athletic procedente del Villarreal.