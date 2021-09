La insistencia y el trabajo tienen su premio para el Athletic en el derbi ante el Eibar

EIBAR: Malena, Ane Pérez, Elba Vergés, Queralt, Bernabé (Min. 69, Ruth), Arene (Min. 79, Gantxegi), Arola (Min. 67, Sara Navarro), Sheila (Min. 79, Irati Martín), Kuki (Min. 67, Ane Campos), Carla Morera y Aida.



ATHLETIC: Quiñones, Naroa, Valdezate, Gimbert, Moraza, Unzué (Min. 91, Istillart), Oguiza (Min. 65, Itxaso), Azkona, Lucía García, Peke Bernabé (Min. 91, Arana), y Yulema Corres.



Goles: 0-1: Min. 26; Peke. 1-1: Min. 35; Arola. 1-2: Min. 87; Yulema Corres.



Árbitra: Elena Peláez Arnillas (castellano-leonesa). Amonestó a la local Sheila y a la visitante Oguiza.



Incidencias: 250 espectadores en partido correspondiente a la tercera jornada de la Primera Iberdrola disputado en Unbe inferior.



Trabajado triunfo del Athletic en casa del Eibar en un emocionante encuentro en el que las rojiblancas supieron mandar en la segunda parte y decidir el derbi euskaldun en los últimos instantes. La vuelta a la competición con un nuevo derbi resultaba una incógnita para las bilbainas tras el tropiezo en San Mamés en el otro derbi. Sin embargo, el conjunto de Iraia Iturregi supo adelantarse pronto, en el estreno goleador de Peke como rojiblanca que también se estrenó como titular, aguantar el empuje de las de casa y con un mayor físico lograr imponerse en los últimos instantes gracias al trabajo y a la insistencia en la puerta contraria.





Aida con la zurda probó suerte muy pronto. Lucía dio la réplica pero su disparo se marchó fuera. En una contra Arola no acertó puerta tras dejar atrás a Moraza y Quiñones en el primer aviso serio de las armeras. El Eibar quería llevar la iniciativa a fuerza de su juego directo. PeroDesde los once metrosque lanzó la propia Lucía García. Desde lejos un disparo de Kuki fue respondido por Quiñones a la perfección y con la ayuda del larguero el balón no acabó en la red de milagro.Lucía volvió a rondar el gol con un disparo cruzado que se marchó fuera.Pero el Eibar seguía insistiendo. Aida con la zurda gozó de nuevo de una nueva gran ocasión pero el esférico se estrelló otra vez en el poste de Quiñones. Entonces, aunque el balón en el último instante fue tocado en propia puerta por Naroa Uriarte, tras un buen pase de Kuki premiando el empuje de las eibartarras.aunque poco a poco fue perdiendo fuelle. En una contra Lucía se entretuvo demasiado ante Malena. Valdezate a la salida de un córner perdonó en el área armera. Cumplida la hora un centro de Azkona se paseó por el área hasta encontrar a Unzué que remató para lucirse de nuevo la portera local. Yulema volvió a rematar buscando el segundo tanto en los mejores minutos de las bilbainas. El partido estaba vivo y con ocasiones, la mayoría en este segundo acto del lado rojiblanco. Aunque un lanzamiento de Aida salió lamiendo el poste visitante. Malena también detuvo el lanzamiento de Peke.. Lucía pisó línea de fondo pero no encontró dueña en su pase atrás.y al Athletic solo le faltaba acertar en sus últimos metros. Al final Yhaciendo justicia el marcador con lo visto en la segunda mitad. Sobre la bocina Elba remató junto al poste de Quiñones a la salida de un saque de esquina.