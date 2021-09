El Athletic busca ganar confianza en el derbi ante el Eibar

En el marco de la tercera jornada de la Liga Iberdrola, el Athletic persigue hoy sábado su segunda victoria de la temporada tras la derrota encajada ante la Real Sociedad (0-1) en el primer derbi femenino de la historia disputado en San Mamés. Las leonas buscarán ganar confianza precisamente en un nuevo derbi, el que las enfrenta hoy, a partir de las 11.00 horas en Unbe, al Eibar.

"Hemos tenido tiempo para corregir algunos errores", manifestó la entrenadora del equipo bilbaino, Iraia Iturregi, haciendo alusión al parón liguero, algo que, según confesó, no la ha agradado. "No me ha gustado parar tan pronto, independientemente del resultado de San Mamés", declaró. Si bien, este margen ha servido para optimizar las prestaciones "sobre todo en fase ofensiva", lo que considera que más penalizó a sus pupilas en la La Catedral.

Iturregi quiso rescatar de la memoria en último antecedente entre el Athletic y el Eibar, que se dio en la pasada semifinal de la Euskal Herria Kopa, en la que las rojiblancas se impusieron con un contundente 2-5. La técnica reverdeció el pasado para prevenir de un potencial armero que estima al alza. "El resultado fue demasiado abultado. El Eibar es un equipo ofensivo, que va al ataque y que juega un fútbol más combinativo que el año pasado. Creo que en defensa también han mejorado. Es una plantilla con mucho equilibrio en todos los sentidos", avisó, enviando elogios a la responsable del plantel eibarrés, Ana Junyent, a quien conoce desde su etapa en el Seagull.

Al igual que sucedió contra el Madrid CFF, cuando el Athletic venció en el estreno de la temporada por 0-2, las leonas volverán a jugar sobre un césped de hierba artificial. "Tenemos que acostumbrarnos y adaptarnos. En Unbe el juego es más directo. Es un campo más grande que el de Madrid, pero cierto es que también los duelos aéreos, las caídas y el juego a balón parado tomarán importancia", auguró.

La entrenadora de Loiu permanecerá obligada a prescindir de las lesionadas Oihane Hernández y Erika Vázquez, aunque tendrá a su disposición a las jugadoras internacionales Lucía García, Mariasun Quiñones y Ainhoa Moraza, que ayer se reincorporaron a la dinámica del grupo. "Estarán disponibles", confirmó Iturregi, que por contra apenas ha gozado de tiempo para poder preparar el derbi con ellas.