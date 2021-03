Un necesitado Athletic recibe al Valencia

Nueva oportunidad para el Athletic femenino de poner tierra de por medio con los puestos de descenso. Las rojiblancas reciben este sábado en Lezama (11.30 horas) al Valencia, décimo en la clasificación de la Primera Iberdrola, con tres puntos más que las bilbainas. Después del empate del fin de semana pasado ante el Sporting Huelva, las de Iraia Iturregi necesitan ganar para alejarse del precipicio. "El objetivo es mantener la categoría, a partir de ahí, cuanto antes saquemos puntos mejor. Eso nos permitirá estar con mas presión en los últimos partidos o más tranquilidad. El camino pasa por no pasar apuros a final de temporada", ha destacado en rueda de prensa la entrenadora de Loiu, que no pone paños calientes al nivel que están mostrando sus pupilas.

"Estamos siendo muy irregulares durante toda la temporada y durante los propios partidos, con momentos buenos y momentos en los que no se reconoce al equipo. Nos está costando coger la regularidad, no somos capaces de encadenar un par de victorias", ha subrayado Iturregi, que no ha dado por buenas las tablas ante el conjunto onubense: "El empate ante el Huelva no lo doy por positivo, pero si nos hubieran preguntado si firmábamos siete puntos en la situación en la que estamos, lo hubiéramos hecho. Por eso, si ganamos mañana, veremos con más positividad el punto ante el Huelva".

La técnica del Athletic espera un partido igualado ante el Valencia: "Ellas están en una dinámica parecida a la nuestra. Si ganasen, conseguirían alejarse de la pelea por el descenso. Los dos equipos nos jugamos muchísimo. Es un equipo atrevido y que con balón asume muchos riesgos y, aunque eso les de peligro, nosotras podemos también aprovechar o provocarles errores para hacerles daño".

Iturregi ha convocado a las siguientes 20 jugadoras para el partido de mañana: Amaia Peña, Andrea de la Nava, Andrea Sierra, Ainhoa Moraza, Garazi Murua, Naroa Uriarte, Oihane Valdezate, Nekane Díez, María Díaz, Yulema Corres, Jone Ibáñez, Oihane Hernández, Eunate Arraiza, Sophie Istillart, Ane Azkona, Lucía García, Marta Perea, Vanesa Gimbert, Leyre Monente e Irene Oguiza.