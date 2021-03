El Athletic femenino busca alejar el descenso

La temporada del Athletic femenino es tan convulsa que el equipo bilbaino, afincado en la duodécima posición de la Liga Iberdrola, mira hacia abajo para tratar de alejarse de la zona del descenso. El duelo de mañana en Lezama, frente al Sporting de Huelva (11.30 horas), es una lucha por la supervivencia. Así lo concibe la entrenadora Iraia Iturregi. "Este duelo es muy parecido al que jugamos contra el Rayo el pasado domingo (2-3). El Sporting de Huelva es un rival muy directo; está un punto por abajo y ya sabemos que si ganamos, nos alejamos a cuatro y depende del resultado tendríamos el gol average a nuestro favor", declaró.

Es, por lo tanto, un partido clave para las aspiraciones de esta campaña. Si bien, a juicio de Iraia el triunfo de la pasada jornada ha resultado balsámico. "Se ha notado que el equipo ha conseguido una victoria fuera de casa, algo que no ocurría desde octubre", valoró la técnica, quien, no obstante, exilió la calma: "Ganar era importante, pero no hemos conseguido nada; tenemos que seguir en esta dinámica".

Iraia considera que esa tendencia al alza solo podrá mantenerse emulando la propuesta del enfrentamiento contra el Rayo. "El equipo entró el otro día muy enchufado al partido y compitió bien. Ahora tenemos que mantener el nivel de intensidad defensiva, competir igual", expresó la exjugadora, que anhela que sus pupilas sean "capaces de ser dominadoras del juego".

Y es que el conjunto visitante se presentará en Lezama con la necesidad como santo y seña, a pesar de ejercer a domicilio. "Me espero un rival que venga a competir de tú a tú. Tal vez otras temporadas este partido, con una buena renta de puntos, el Sporting podría dar el empate por bueno, pero puede ser que este año no sea así", analizó. Si bien, Iraia apeló al hecho de jugar en Lezama. "Sobre todo, jugando en casa, nos hemos centrado más en nosotras mismas", añadió.

El Sporting de Huelva, como recordó la entrenadora del Athletic, es un equipo al que "nos ha costado ganar en otras ocasiones". "Suelen ser equipos rocosos, que defienden bien y que te hacen daño a balón parado. Tienen jugadoras rápidas y desequilibrantes y que en las transiciones te pueden hacer daño", juzgó Iraia, que para este partido podrá contar con todas sus jugadoras, con la excepción de Erika Vázquez, que permanece lesionada.