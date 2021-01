Un triunfo esquivo

Real Sociedad1

Athletic0

REAL SOCIEDAD: Nanclares, Lucía, Tejada, Mendoza, Nuria, Gemma (Min. 82, Leire Baños), Franssi (Min. 66, Maitane), Itxaso (Min. 66, Palacios), Bárbara, Eizagirre (Min. 85, Amaiur) y Nahikari.

ATHLETIC: De la Nava, Oihane, Valdezate, Garazi Murua, Eunate, Istillart, Jone Ibáñez (Min. 60, Unzué), Moraza (Min. 79, Monente), Cirauqui (Min. 73, Nevado), Lucía García y Yulema Corres.

Gol: 1-0: Min. 67; Bárbara.

Árbitra: Fernández Ceferino (asturiana). Mostró tarjeta amarilla a la local Amaiur y a las visitantes Istillart y Garazi Murua.

Incidencias: Sin espectadores en Zubieta en partido correspondiente a la décimo cuarta jornada de la Primera Iberdrola.

Bilbao – Y llegó la novena jornada sin triunfos para el Athletic femenino, sumando una nueva derrota por la mínima en un extraño derbi vasco sin público en el que la Real Sociedad estuvo mejor, sobre todo, tras el descanso. El Athletic buscaba en su primer encuentro del año un punto de inflexión, un antes y un después para intentar revertir su mala racha de resultados. Y no lo encontró. Se topó con lo esperado. Un derbi disputado, de mucha lucha, en el que las rojiblancas estuvieron bien en defensa ante una Real que creó más ocasiones. Las txuri urdin también sufrieron en la primera mitad pero tras el descanso llegaron con más insistencia y peligro a la meta rojiblanca. Así que la peor racha de la historia rojiblanca parece no tener fin. El Athletic ha sumado tres puntos de los últimos veintisiete posibles, se acerca cada vez más a los puestos de peligro y se encienden las alarmas.

Las molestias físicas dejaron fuera de combate a Nekane en el calentamiento y le impidieron jugar a pesar de aparecer en el once. Cirauqui fue el relevo. La Real comenzó dominando. Itxaso botó un saque de esquina peligroso que no encontró rematadora. Después, De la Nava impidió el tanto local en un primer mano a mano que tuvo con Eizagirre en el que el balón acabó en el palo. El Athletic fue nivelando el partido y asumiendo el dominio del centro del campo. Resultaba un derbi equilibrado en el que el conjunto rojiblanco fue mejorando y acabó dominando a las txuri urdin. Nanclares desbarató el peligroso disparo obra de Lucía García desde la frontal.

Tras el descanso, el partido cogió un ritmo mayor. Un peligroso centro de Moraza desde la derecha lo despejó Nanclares y Cirauqui estuvo a punto de aprovechar el rechace repelido por el poste. Nahikari se quedó sola ante De la Nava tras un pase de Bárbara, pero no pudo culminar con éxito su acción individual y el esférico acabó cerca del palo de la portería visitante. Cumplida la hora llegó el tanto que decidió el derbi. Un saque de esquina de Eizagirre fue cazado por Bárbara de cabeza superando a la portera rojiblanca. La Real Sociedad pudo incluso aumentar su cuenta en el marcador ante un Athletic tocado. Palacios probó suerte desde fuera del área pero De la Nava despejó el balón a córner. Nahikari también pudo marcar de cabeza a la salida del saque de esquina. A falta de diez minutos para el final, Eizagirre estrelló el balón en el palo tras haber superado la salida de De la Nava. El Athletic sumó una nueva derrota y el domingo tendrá ante sí una nueva prueba de fuego con la visita del Eibar a Lezama.

"El equipo trabaja bien" El técnico rojiblanco, Ángel Villacampa, cariacontecido, analizaba tras el derbi la situación del Athletic. "Es una derrota dolorosa en un derbi. Un partido muy igualado con un gol que llega a balón parado. Ha habido momentos que nos hemos venido abajo. Es normal dada la situación en la que estamos y lo más importante es preparar el partido del domingo y revertir esta situación porque no pensamos en otra cosa que no sea conseguir, de una vez por todas, esos tres puntos. Lo importante es mantener la serenidad para salir de esa situación compleja. El equipo va a salir y hay que recuperarlo otra vez. Ahora todo es oscuridad pero el equipo está trabajando bien".

En la misma línea argumentó la central rojiblanca Garazi Murua sus sensaciones tras la derrota en el derbi. "La primera parte ha estado igualada. No hemos encontrado nuestro juego ni hemos tenido tranquilidad con el balón. Ha habido juego directo y la Real ha tenido una ocasión pero el partido ha estado igualado. En la segunda, nos hemos partido un poco más. Nos han anulado un gol por fuera de juego y luego ha llegado el gol de ellas. A partir de ahí nos han hecho daño y nos han generado ocasiones. No hemos sido capaces de tener la tranquilidad de saber que quedaban muchos minutos por delante para hacer algo más con el balón y no hemos sido capaces de generar ocasiones y meter algún gol", finalizó.