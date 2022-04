Sancet no piensa en el quirófano

Oihan Sancet (Iruñea, 25-IV-2000) es presente y futuro. Titular en las cuatro últimas jornadas de liga con un total de 76 partidos y 9 goles en las tres temporadas que suma como león, el navarro no para de crecer mientras hace frente a unas molestias en el pubis que no le impedirán estar a disposición de Marcelino García Toral en la visita de este sábado al Villarreal. El técnico rojiblanco, no obstante, administra sus fuerzas y sus minutos a fin de no agravar una dolencia que ya trajo por la calle de la amargura a Yuri Berchiche el año pasado, si bien el 8 del Athletic ha descartado este miércoles en rueda de prensa la opción de pasar por el quirófano. Al menos, por el momento.



Cuestionado al respecto, el iruindarra señaló que "es un tema de los médicos y no entro en eso, pero de momento no nos planteamos esa opción. Estamos trabajando en recuperar la lesión, hay distintos métodos para ello y de momento no estamos barajando la operación. Lo hablaré con los médicos aun así y si hubiera que operar, iríamos con ello". En cuanto a sus sensaciones en el día a día, Sancet reconoció que "es una lesión un poco rara, porque hay días que estoy bien y otros días no tanto, pero estoy trabajando en ello e intentando recuperar lo mejor posible para tirar adelante". Con ese objetivo en mente trabaja el navarro en Lezama a sabiendas de que "esta es la temporada en la que mejor me estoy encontrando y la afición así lo está percibiendo". "Intento mejorar cada día y trabajo para ser mejor y poder dar muchas alegrías a este club", agregó el atacante rojiblanco, quien destacó que "me estoy encontrando bien, nos están saliendo las cosas, estamos haciendo buen fútbol y, personalmente, me encuentro cómodo con mis compañeros. Recibir el cariño de la afición también es un orgullo y anímicamente te ayuda muchísimo, así que estoy muy contento".



La parroquia rojiblanca, así las cosas, puede estar tranquila respecto a su futuro. Así lo asegura el propio Sancet, con una cláusula de rescisión cercana a los 45 millones de euros y con contrato como león hasta el 30 de junio de 2024: "Por supuesto que la afición puede estar tranquila. Estoy muy contento aquí, llevo muchos años aquí, es el club que me ha hecho llegar a Primera División y solo tengo palabras de agradecimiento. Mi idea es estar aquí todos los años posibles y poder dar muchas alegrías a este club". Su posición en el campo, la cual "no sabría decir cuál es", es lo de menos, aunque admite que se va encontrando "mucho mejor" como segundo punta sin pensar en una hipotética llamada de la selección estatal absoluta, ni en el Mundial de noviembre, puesto que "estoy centrado en el Athletic y pensar en lo que pueda venir sería un error".



Tampoco da mayor importancia Sancet al hecho de haber completado solo uno de los 76 partidos oficiales que ha disputado desde su llegada al primer equipo rojiblanco, dado que "por un lado, a los jugadores de arriba son a los que más se suele sustituir y, por otro, es una decisión del entrenador a quiénes cambiar y no entro en eso. Si el entrenador decide cambiarme a mí es respetable y adelante con ello". Convencido asimismo de que Iñaki Williams, compañero y amigo, hará goles del mismo modo que se alegra "muchísimo" del primer tanto del curso firmado el domingo por Villalibre ante el Elche, Sancet calificó como "muy importante" la visita al Villarreal y dejó claro que "vamos a ir a dejarnos la piel para intentar conseguir los tres puntos, lo que nos daría un plus de motivación para lo que resta de temporada y conseguir el objetivo de entrar en Europa".





??? @oihan_15, consciente de la importancia del #VillarrealAthletic:



??? "Nos jugamos mucho. Si les ganamos les pasamos y alcanzaríamos la 7ª plaza"



??? "Los tres puntos nos darían un plus de motivación para cumplir el objetivo de la temporada, entrar en Europa"#AthleticClub ?? pic.twitter.com/3TZV45gmbx — Athletic Club (@AthleticClub) April 6, 2022



UN INCIDENTE "OLVIDADO"

"Nuestro objetivo es estar lo más arriba posible en la tabla y", lanzó el iruindarra, que no dejó pasar la oportunidad de mojarse respecto a la grada de animación y el futuro de Marcelino. En relación a lo primero, el atacante rojiblanco dejó claro ante los medios de comunicación que "por supuesto que creo que es muy importante. En el fútbol moderno se está perdiendo últimamente el tema de animar en los campos y los jugadores agradeceríamos sentir a nuestra afición cerca y animándonos, así que ojalá se apruebe y puedan estar ahí animándonos como merecen".Yo, personalmente, le renovaría, porque estoy muy contento con él y con la confianza que me está transmitiendo".Por último, sobre el incidente que protagonizó en enero en Iruñea , donde, el navarro expuso que "Está olvidado y creo que hay que no hay que darle más importancia".