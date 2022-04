Marcelino: "El equipo está en franca mejoría"

Marcelino García Toral solo le ha puesto una pega a la victoria firmada ante el Elche. Y no fue la falta de acierto en la definición, aspecto que no le preocupa en exceso "cuando vemos al equipo jugar así". No sellar la portería es lo que realmente lamenta el técnico rojiblanco, dado que "me hubiera gustado acabar 2-0, porque necesitamos dejar la portería a cero y nos está costando. Los rivales nos penalizan muchísimo, puesto que el Elche no había tenido prácticamente ninguna ocasión de gol durante el partido, pero lo importante es que en el cómputo general el equipo hizo un muy buen trabajo defensivo".

"Quizás nos faltó definición y suerte para culminar un primer tiempo muy bueno, porque jugamos con velocidad, precisión, criterio y finalización en ataque de circulación y en contraataque con un muy buen posicionamiento defensivo", ha apuntado asimismo el de Villaviciosa en relación a un primer acto en el que el Athletic pudo dejar visto para sentencia el choque. Cuestionado al respecto, Marcelino señala que "el 1-0 siempre es un resultado difícil, porque cualquier error o acierto rival te puede castigar. Metimos el segundo gol y todo se puso sencillo, pero fue una pena ese gol que encajamos prácticamente al final", ha insistido el preparador asturiano.

En términos colectivos, el entrenador del Athletic ha remarcado que "os vengo diciendo desde hace mucho tiempo que el equipo está muy bien y lleva así prácticamente toda la temporada, aunque de diciembre para aquí hemos dado un paso adelante en el aspecto ofensivo. Somos más continuos en el juego, llegamos más y mejor y finalizamos mucho". A Marcelino, eso sí, no se le ha olvidado el empate cedido ante el Getafe en San Mamés, pues afirmó que "es una pena que se nos escaparan esos dos puntitos que creo que eran bien merecidos y nos hubieran otorgado una posición mejor en la tabla, pero tampoco estamos mal. El equipo está en franca mejoría y con buen nivel de juego".

"Estamos bien, pero el próximo partido lo vamos a jugar contra un equipo extraordinario como el Villarreal que está confeccionado para estar en posiciones Champions. De momento vamos a disfrutar de esta victoria", ha reivindicado por último Marcelino, que ha alabado el partido que completaron Unai Nuñez y Oihan Sancet, a quien ha sustituido pasada la hora de juego con la intención de que "la dolencia que tiene en el pubis no se agrave".



EL TÉCNICO RIVAL

El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, ha lamentado profundamente la imagen ofrecida por sus jugadores al entender que "no hemos sido nosotros, no hemos tenido la identidad que venimos marcando desde que estoy aquí y el equipo no ha hecho en la primera parte nada de lo que veníamos a hacer, por lo que me voy muy fastidiado".