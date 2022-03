Balenziaga: "No me vale solo con aportar en el vestuario"

Mikel Balenziaga (Zumarraga, 29-II-1988) ha comparecido este mediodía en la sala de prensa de Lezama para ofrecer sus impresiones tras la ampliación de su contrato con el Athletic hasta el 30 de junio de 2023. Tras darle alguna vuelta que otra a si seguir o no ligado al conjunto rojiblanco, tras sopesar los pros y los contras, el lateral zurdo ha desvelado que el motivo principal de su continuidad se ha debido a que se veía aún útil para seguir sumando en el terreno de juego. "Mientras me vea útil y sumando en el terreno de juego€ A mí no me vale solo con aportar en el vestuario".

En este sentido, no ha ocultado que siendo uno de los capitanes y uno de los futbolistas que más tiempo lleva en el primer equipo juega un papel importante dentro de la caseta, pero ha afirmado que si su renovación habría dependido única y exclusivamente de ello, no habría seguido en el Athletic: "Creo que esa labor también la habrán tenido en cuenta. Pero si me la hubieran ofrecido solo por esa parte, no hubiera aceptado la renovación".

El acuerdo para la ampliación de su contrato, tal y como ha desvelado el propio Balenziaga, se ha fraguado en un mes. "Hace un mes la dirección deportiva se reunió conmigo. Me trasladaron que querían contar conmigo para un año más y viendo lo que pasó la temporada pasada y esta, tenía claro que estaba en condiciones de seguir. Me hizo mucha ilusión esa reunión con Rafa (Alkorta)", ha agregado.

Además de para el director deportivo, el lateral zurdo también ha tenido buenas palabras para Marcelino García Toral, su entrenador, quien hace un puñado de días se mostró favorable a su renovación. "Me encantaron sus palabras. Agradezco que tenga esa opinión sobre mí. Cuando escuchas ese tipo de palabras hacia ti, uno se enorgullece".

Para dar carpetazo al asunto de su renovación, Mikel Balenziaga ha asegurado sin ningún miramiento que, efectivamente, por su cabeza ha rondado la posibilidad de que esta iba a ser su última temporada como león: "Por supuesto. Sabía que está podía haber sido la última temporada y la estaba llevando como tal, disfrutando del día a día, de todo lo que pasaba tanto dentro como fuera del vestuario€ La verdad es que estoy contentísimo y con mucha ilusión de que no vaya a ser la última". Eso sí, de no haber recibido ninguna oferta por parte del Athletic ha afirmado que habría seguido jugando en otro lugar: "Si no me hubiera renovado habría dado el paso para seguir jugando".

OPCIONES EUROPEAS

En otro orden de cosas, el defensa rojiblanco se ha referido a las opciones europeas que aún mantiene el Athletic. "Nos quedan diez partidos. Sabemos que estamos en números de poder clasificarnos para Europa. Llevamos tiempo sin conseguirlo y vamos a darlo todo para que así sea", ha expuesto antes de puntualizar que dentro del vestuario lo que hay son "ganas" más que "presión". "Son ya unos cuantos años en los que no lo hemos conseguido. Tenemos que sumar muchos puntos, pero mientras haya opciones, lo pelearemos".