El Athletic dimite de Europa

Bye, bye Europa. El Athletic prácticamente se despide del objetivo de alzarse con una plaza para jugar la próxima campaña en competición continental después de firmar un nuevo fiasco en un partido clave para pujar por ese deseo. El conjunto rojiblanco no ha dado la talla en el Benito Villamarín frente a un Betis con menos piernas pero con más calidad, al que le ha servido el único tanto de Borja Iglesias para vencer y sacar las penurias ofensivas del colectivo de Marcelino, que en su tercera derrota consecutiva lejos de Bilbao, que se eleva a cuatro si se suma la de Mestalla en la semifinal de Copa, ha vuelto a proyectar todo un ejercicio de inoperancia a la hora de atacar el área de Rui Silva, ya que en casi todas sus decisiones en el último pase, un debe que no es novedoso, se ha equivocado, con lo que con tan escasos argumentos evidentes resulta poco probable sacar algo positivo ante un rival al que le podría haber apretado en la tabla. Así las cosas, el Athletic sufre un parón en su camino que puede ser definitivo, salvo que en las diez jornadas que restan con 30 puntos en juego se empache a hacer caja, porque ya no le vale solo con salir del apuro en los encuentros en San Mamés, sino que necesita mucho más para ser fiable. Y a día de hoy no lo es.

Decía Óscar de Marcos en la entrevista el pasado sábado a este diario que Europa le seduce y que le daba igual jugar la Conference o la Europa League. Son declaraciones políticamente correctas y las que se debe creer a pie juntillas su masa social porque no hay motivos palpables que indiquen lo contrario. Es en el verde donde hay que hablar, donde se debe demostrar esa supuesta ambición que sale de boca de los futbolistas. Y el Athletic, en este sentido, se ha mostrado mudo. Marcelino también puso el acento en el mismo asunto y en la misma línea, por lo que el entrenador también debe asumir su parte de responsabilidad. Del asturiano se sabe qué modelo le gusta y no iba a darle la ventolera de cambiar su plan en el Benito Villamarín ante un rival virtuoso en las zonas calientes. No en vano, hasta el partido de esta tarde el Betis había anotado 49 goles, son ya 50, en liga frente los 32 del conjunto rojiblanco. Los números delatan. Sin Iñigo Martínez ni Dani García, dos piezas claves para Marcelino, este ha tirado de manual, con Mikel Vesga y Dani Vivian de recambios, mientras que en ataque Oihan Sancet ha acompañado a Iñaki Williams. Todo en orden, como también para Manuel Pelligrini, que apenas ha reservado nada pese a que el jueves se juega su futuro en la Europa League con su visita al Eintracht Fráncfort. Marcelino, que ha vuelto a prescindir de Asier Villalibre cuando su equipo estaba obligado a ver puerta, no ha acertado y su colega de profesión, sí.

La cita exigía a un Athletic convincente si quería ratificar sus ansias de volver a competir en el Viejo Continente tras una ausencia de cuatro temporadas. Esa sequía probablemente se amplíe en un año más visto lo visto en Sevilla. El principio del fin del conjunto rojiblanco ha llegado a los veinte minutos, cuando Borja Iglesias, un nueve de la vieja escuela, ha resuelto con un remate de cabeza un buen centro de Miranda. El Betis tiene un ariete específico y el Athletic, no. Y quizá la suerte del partido se simplifique en ese detalle. Marcelino conoce ese déficit, pero no logra corregirlo. Ha comenzado con Iñaki Williams y Sancet, ha cambiado luego con este último y Berenguer, y ha finalizado con el de Barañain y Raúl García. Un continuo movimiento de piezas en ataque que le ha salido rana, como así lo justifica su producción en el remate, con un único disparo claro a los tres palos ejecutado por Muniain y ya sin hueco tras sacarse una genialidad ante Bartra, al margen de dos cabezazos de Iñaki Williams, en una ocasión clarísima, y Vivian, que se fueron desviados por poco. Y nada más. Y el fútbol se decide a base de goles. La media del Athletic es de 1,1 tantos por partido, la del Betis, 1,8. Los datos son fríos y a la vez clarificadores.

El tanto de Borja Iglesias, que ha aprovechado un descuido en la marca de un Yuri Berchiche que se ha ido del encuentro en el momento en que ha visto la cartulina amarilla a los nueve minutos, ha roto al Athletic por mucho mundo que quedara por delante. El Betis, con el marcador de cara, ha jugado a lo que ha querido y se ha aplicado en no dar opción alguna a una hipotética remontada como así ocurriera en el encuentro de la primera vuelta en La Catedral. Solo tres detalles de Sancet, que tiene un cierto don diferencial, han dado algo de chance a los leones en el primer acto, porque Alex Berenguer, que parecía rehabilitado, no ha tenido impacto, el mayor de los Williams, pese a que ha abierto el campo en acciones puntuales, ha coleccionado errores en el control, en el golpeo y en el pase, lo que le deja en mal lugar por enésima ocasión, y así se lo ha enseñado el míster con su sustitución a la hora de juego por su hermano menor, cuya comparecencia ha aportado una pizca de frescura que se ha quedado en un mero espejismo. Han sido tres minutos en los que el Athletic ha albergado alguna posibilidad de marcar, gracias a la mencionada genialidad de Muniain, muy intermitente en sus apariciones, al remate de Vivian y a un golpeo alto de Nico Williams. Su gozo en un pozo. Ni el cruce de cables de Fekir, que ha picado con una patada sin balón a Muniain que le ha costado la roja, ni un dominio artificial en el tramo final ha variado el sino de un encuentro que podría suponer la despedida de Europa del Athletic.



FICHA TÉCNICA

BETIS: Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Bartra, Miranda (Min. 70, Aitor Ruibal); Paul (Min. 88, Edgar), Guido Rodríguez; Canales, Fekir, Juanmi; y Borja Iglesias (Min. 73, Carvalho).

ATHLETIC: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Yeray, Berchiche (Min. 58, Balenziaga); Berenguer, Vencedor (Min. 84, Nico Serrano), Vesga (Min. 71, Zarraga), Muniain; Sancet (Min. 84, Raúl García) e Iñaki Williams (Min. 59, Iñaki Williams).

Gol: 1-0: Min. 20; Borja Iglesias.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano). Expulsó con roja directa al bético Fekir (Min. 80). Amonestó también a Pezzella (Min. 25), Aitor Ruibal (Min. 76) y Canales (Min. 80), por el Betis; y a Berchiche (Min. 9), Berenguer (Min. 16), Nico Williams (Min. 76), De Marcos (Min. 80) y Sancet (Min. 80), por el Athletic

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo octava jornada de LaLiga Santander disputado en el Benito Villamarín ante 45.876 espectadores, según datos oficiales.