Marcelino García Toral: "Este equipo siempre tiene actitud"

El Athletic encara con ambición y optimismo la visita al Benito Villamarín. Así lo hace, al menos, un motivado Marcelino García Toral que ha asegurado en la rueda de prensa previa al partido que "el Betis quizás no esté sacando últimamente unos resultados tan brillantes como hace mes y medio, pero está haciendo una temporada maravillosa y nos dificultará la opción de ganar un partido que encaramos con esa ilusión". "Siempre que afrontamos un partido tenemos el deseo, la intención y la mentalidad de ganar y con esa disposición vamos a un campo muy difícil confiando en lo que estamos haciendo. Estamos seguros de que tenemos un muy buen nivel a día de hoy y, por tanto, iremos con la máxima ilusión de sumar los tres puntos", ha expuesto el técnico rojiblanco, centrado en el día a día y ajeno a las informaciones relacionadas con las posibles candidaturas a la presidencia del club.

En cuanto a si algún precandidato ha contactado con él, el asturiano ha señalado ante los medios de comunicación que "mi actividad dentro del club es trabajar día a día, intentar analizar a los rivales y a nosotros mismos. Estamos en una fase de la competición definitiva, las últimas once jornadas y a ello me dedico. Son comentarios, pero creo que oficialmente no hay todavía ningún candidato y cualquier situación de esas en su momento podrá ocurrir, pero mi trabajo es que el Athletic esté lo mejor posible para ganar cada partido". En la mente de Marcelino, no en vano, ni siquiera hay espacio para poder pensar en lo que supondría afianzar a los más jóvenes en el primer equipo, toda vez que "la lógica me dice que como entrenador tengo que pensar en lo inmediato, que es intentar sacar el máximo rendimiento de todos los jugadores que tenemos a disposición y, por supuesto, ayudar a los jóvenes a mejorar su talento ofreciendo un rendimiento progresivo mejor".

Todo ello, a ojos del de Villaviciosa, implica "un trabajo diario sin mirar más allá y los que me veis aquí podéis percibir que mi estado de ánimo es de alegría y felicidad por entrenar a este club y disfrutar de nuestro trabajo como cuerpo técnico". "Estamos muy a gusto con los futbolistas, con esta directiva, con el director general y con Rafa (Alkorta) al haber una armonía y un consenso en cuanto a la forma de pensar", ha subrayado acto seguido Marcelino, que también se ha referido a la competitividad que han exhibido sus futbolistas a lo largo de un curso en el que está satisfecho con el nivel ofrecido por el colectivo, pues "este equipo siempre tiene actitud y luego está el hecho de jugar mejor o peor".



DOS BORRONES

En ese sentido, el asturiano reconoció que "hay dos partidos puntuales en los que estuvimos muy por debajo de nuestro nivel, el del Mallorca y el del Cádiz. En todos los demás partidos, para mí el nivel competitivo del equipo fue bueno, pero en ocasiones nuestro análisis es demasiado optimista e incluso diría que irrespetuoso con el rival al pensar que, por ser el Athletic, este grandísimo club, si jugamos contra otros equipos que consideramos menores la obligación es ganar, pero la obligación es intentar siempre ganar y ser un equipo competitivo y atrevido".

"Se puede decir que pudimos estar más brillantes contra el Valencia en Mestalla, pero competimos y parecer ser que el Valencia es un equipo pobre o que, por el hecho de haber eliminado a Barcelona y Real Madrid, teníamos que llegar a la final y ganarla", ha manifestado asimismo Marcelino, contento con el rendimiento de Yuri Berchiche tras su larga ausencia y a la espera de poder contar a la vuelta del próximo parón de liga con Dani García, baja por un cuadro de pubalgia.