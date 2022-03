Iñaki Williams se pronuncia tras su fallo en Valencia: "Sé que esto me va a hacer más fuerte"

El Athletic vuelve esta tarde al trabajo después del batacazo en Mestalla. Marcelino García Toral dio descanso ayer a la primera plantilla antes de comenzar a preparar el partido de liga del lunes ante el Levante en San Mamés. El vestuario rojiblanco ha tenido tiempo de mascar la derrota frente al Valencia. Iñaki Williams, que tuvo el 0-1 en un mano a mano con Mamardashvili, se ha sincerado este viernes en su cuenta de Twitter.

"Han sido dos días muy duros€ solo quiero dar las gracias a todas esas personas que me brindan su apoyo incondicional. Ha sido un palo muy duro porque tenía y teníamos muchas ilusiones puestas en esta Copa. Uno no deja de darle vueltas a situaciones del partido, pero sé que esto me va a hacer más fuerte", ha destacado el delantero bilbaino, uno de los señalados tras la eliminación copera.



El mayor de los Williams termina con un mensaje optimista: "Sé que volveremos, porque somos el Athletic, somos una familia y cuando la familia está unida, todo es más fácil. Por vosotros, por nosotros. Siempre".