Bordalás: "Marcelino me ha felicitado por la victoria"

El plan de partido le salió a la perfección anoche a José Bordalás, quien celebró desde la banda el pase del Valencia a la final de Copa tras vencer por la mínima al Athletic en un encuentro en el que resultó vencedor en su duelo particular con Marcelino García Toral. Una vez finalizado el choque y tras un cruce de declaraciones previo sin que la cosa fuera a mayores en Mestalla, donde ambos se saludaron al inicio y al término del encuentro, el técnico che desveló que "Marcelino me ha felicitado por la victoria y yo le he deseado toda la suerte del mundo".









Así, de manera afable y respetuosa, se cerró el último episodio entre ambos con el preparador alicantino como vencedor. "Hemos llegado a una final, que es algo muy bonito. Ahora a disfrutar y a prepararla", apuntó tras el envite Bordalás, quien aseguró que "esto va por la afición, porque se lo merecen y es increíble verles cómo nos animan, es la leche". Eufórico por sellar el billete para la final de Copa, el técnico che reconoció que "no he saltado al campo después del partido porque me gusta que disfruten los futbolistas, que son los protagonistas, y yo le dedico esta victoria también a mi familia, que ha estado apoyándome durante toda mi carrera".

Las mejores imágenes del Valencia - Athletic. Fotos: Borja Guerrero



"JUSTOS VENCEDORES"

"En el momento más importante, en un partido decisivo, el equipo ha hecho un partido perfecto y muy serio. Lo poquito que nos generó el Athletic lo solventamos de manera notable, porque enfrente teníamos un gran equipo que venía de eliminar a Barcelona y Real Madrid, pero creo que somos justos vencedores y estamos en la final por méritos propios", finalizó Bordalás, que vivirá su primera final como técnico, respecto a lo cual resaltó que "siempre trabajas para poder disfrutar de estos momentos y poder disputar una final con el Valencia será algo muy bonito. Ahora a disfrutar durante unas horas".