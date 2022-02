Marcelino: "Tenemos que estar a nuestro máximo nivel"

Marcelino García Toral tiene ganas de derbi. Olvidada la derrota ante el Mallorca a domicilio, el entrenador del Athletic ha asegurado en rueda de prensa que "estoy muy satisfecho con la respuesta que han tenido los jugadores en estos últimos días, por lo que los veo en una situación óptima para encarar el partido contra la Real". "Tenemos que estar a nuestro máximo nivel y jugar muy concentrados durante los noventa minutos para poder contrarrestar sus poderosas armas, porque nos van a poner en muchas dificultades para ganar", ha subrayado asimismo el técnico rojiblanco, que no se ha mostrado partidario de dar una especial importancia al choque frente al conjunto donostiarra, dado que "seremos cada vez mejores si somos capaces de considerar el partido inmediato como el más importante. Esa es nuestra pelea, nuestra lucha y el objetivo a lograr. Ahora es la Real y es el partido más importante al ser el inmediato sin buscar más allá, aunque es obvio que emocionalmente para los futbolistas y para la afición puede ser un partido diferente".

Cuestionado por el factor campo, Marcelino ha señalado que "tenemos la ventaja de que jugamos en San Mamés, igual que cuando la Real jugó en su campo en la primera vuelta con un ambiente espectacular, pero lo más importante es lo que nosotros seamos capaces de desarrollar en el terreno de juego. Si alcanzamos nuestro máximo nivel, somos capaces de ganar a cualquiera y es lo que tenemos que buscar ante un rival con muy buenas individualidades en ataque, bien organizado y que encaja muy pocos goles". Las estadísticas juegan esta vez en contra del asturiano, pues nunca ha ganado a Imanol Alguacil. "Siempre hay una primera vez y que sea esta", ha apuntado al respecto el de Villaviciosa, quien ha agradecido públicamente las palabras de Dani García hacia su persona, así como las de Elizegi y Dani dejando claro al ser cuestionado por un posible interés del Atlético en hacerse con sus servicios que "el Athletic Club es lo más importante". "Estoy pendiente del Athletic y muy feliz aquí. No concibo, además, un Atlético sin Simeone", ha agregado al respecto Marcelino.

RESPETO AL VALENCIA



En cuanto a la modificación del horario del partido de liga del Valencia previo a la vuelta de la semifinal de Copa, el preparador rojiblanco ha afirmado que "entiendo que el Valencia esté enfadado con esa decisión y a nosotros, la realidad, es que no nos cambia nada. Cuando nosotros hablamos lo hacemos de nuestro descanso, no de cómo los demás juegan y somos el único equipo de los cuatro contendientes que va a jugar los dos partidos de semifinales con solo 72 horas de intervalo desde el partido de liga al de Copa". "Esta decisión, por tanto, me parece una improvisación más", ha añadido Marcelino, quien no ha querido entrar en un nuevo cruce de declaraciones con José Bordalás después de que el entrenador che remarcara en rueda de prensa que "no vamos a dejar que nos pisoteen".

"Respeto las palabras que pueda decir Bordalás, pero yo estoy pendiente del partido de la Real. Respeto muchísimo al Valencia, a la afición, a los futbolistas y lo único que quiero es evitar todo tipo de polémicas. No seré yo quien eche más leña al fuego. Se suele decir que dos no discuten si uno no quiere y yo no voy a discutir", ha cerrado Marcelino.