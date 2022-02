Berenguer no quiere más regalos

Alex Berenguer fue el encargado de atender los micrófonos tras la derrota ante el Mallorca y el navarro hizo autocrítica tras lo sucedido ayer lunes en Son Moix: "No podemos regalar un primer tiempo como el que hemos regalado. Tenemos que seguir como en la segunda parte, donde hemos tenido ocasiones de gol y hemos creado juego". Y es que el jugador cree que una pésima actuación lastró demasiado a los jugadores rojiblancos, que llegaron al descanso con dos goles en contra y con la sensación de estar a merced de un Mallorca que intentaba alejarse del descenso.







Sin embargo, según Berenguer, el paso por los vestuarios mejoró las prestaciones visitantes: "Hemos entrado bien a la segunda parte, donde hemos hecho gol pronto y el segundo llegó casi de seguido. Teníamos más o menos el partido controlado y al final ellos nos han metido un gol de rebote". Así pues, el iruindarra reconoció que al Athletic no se le escapó un punto, sino los tres que esperaba conseguir para aproximarse a la parte noble de la clasificación: "Era una oportunidad importante que nos acercaba a Europa y no podíamos desaprovecharla. Tenemos que seguir trabajando porque tenemos que remontar esto".

