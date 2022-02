Marcelino: "Tengo la esperanza de que en Copa compitamos en igualdad de condiciones"

La semifinal de Copa ente el Athletic y el Valencia sigue coleando. El partido de ida ya es historia, pero el de vuelta se va a hacer largo. Ayer mismo fue Pepe Bordalás, el técnico che, el que se pronunció de cara al encuentro de Mestalla del 2 de marzo y esta tarde le ha tocado a Marcelino, que insiste en su mensaje. El entrenador del Athletic dice respetar a su colega, pero continúa sin entender los agravios que se dan con los horarios que afectan especialmente al conjunto rojiblanco, sobre todo porque ha sido la propia Liga y no la Federación Española de Fútbol la que ha desactivado la opción de que el partido se disputara 24 horas después, como había pedido el mismo Marcelino, una vez que el Valencia jugará su compromiso liguero posterior el sábado, 5 de marzo, frente al Granada.

"Cuando hablo lo certifico con datos, que son objetivos. Tengo la esperanza de que compitamos en igualdad de condiciones. ¿Que LaLiga no quiere? Es un problema de LaLiga con el Athletic. Me fijo en el presente, en que tenemos un partido de liga. Sigo teniendo la esperanza de jugar en igualdad de condiciones", ha insistido el de Villaviciosa, que ha vuelto a poner el acento en su razonamiento: "Si LaLiga quiere o no que no estemos en la final, es un tema entre LaLiga y el Athletic, y no de Marcelino, que lo que hace es valorar valorar unas fechas y en funcion de parámetros de descanso".

Marcelino, en la víspera del partido de liga que juega mañana en Son Moix frente al Mallorca, también se ha referido a las palabras que pronunció ayer Bordalás y que no quiso enjuiciar. "Hice un comentario respecto al tiempo de juego, e incluso me quedé en largo, porque dije que fueron 44 minutos y luego fueron 41. Respeto el estilo del Valencia, Mallorca, Sevilla o Betis, respeto a todos por igual. Quise reflejar un dato, que se jugó muy poco, y la responsabilidad es del árbitro", ha apuntado, para subrayar su respeto a todos los equpos: "Cada uno elige el estilo que cree oportuno. Respeto lo que diga Bordalás. Todos queremos sacar el máximo rendimiento de nuestros equipos y defender a los equipos que entrenamos. Respeto al Valencia, le tengo mucho cariño a la afición...".

El Athletic, con todo, debe cambiar de chip de cara al partido en Mallorca, para el que cuenta con hasta seis bajas, incluida la de Yeray, que solo jugó el primer acto ante el Valencia, y que, según el técnico, "evoluciona bien y ha sido menos grave de lo que pensábamos, pero quizá sea prematuro que juegue". Marcelino, eso sí, recupera a Alex Petxarroman, que ha cumplido el protocolo de aislamiento al contraer el covid-19, infección que también padecen Óscar de Marcos y Ander Capa.

El asturiano se ha pronunciado sobre la situación que vive el portugalujo, el único futbolista de campo de la plantilla que no ha jugado minuto alguno. "He ido de frente con él y con todos, es mi obligación. Cuando se miente a un futbolista, no solo se pierde al futbolista, sino tambien a parte del vestuario. Me encantó el apoyo del público, porque Ander es un chico excelente, un buen profesional que no ha dado ni el más mínimo problema, lo que ensalza su nivel como profesional y humano", momento en que se ha referido a la prioridad del lateral de quedarse y no salir en el mercado de invierno, ya que "decidió quedarse y sigue siendo uno más, y ahora con los dos laterales que están confinados, coge también el covid".

Sobre el partido de mañana, Marcelino cree que el Mallorca les exigirá mucho y no comparte la impresión de que su equipo se siente más liberado lejos de San Mamés, donde solo ha encajado un gol en sus cuatro últimas visitas: "En San Mamés somos un equipo bueno, pero me gustaría que dejáramos pocas veces la portería a cero".