Mallorca, un rival en busca de puntos y goles

Imagen del partido de ida entre el Athletic y el Mallorca celebrado en San Mamés, con Iñigo Martínez tratando de detener a Take Kubo. Pablo Viñas

Decimoséptimo en la clasificación, es el segundo equipo menos realizador de LaLiga con 19 tantos en 22 partidos pese a disponer de hasta cinco delanteros

EL Mallorca, con los cinco sentidos puestos en el partido de mañana contra el Athletic, se mantiene fuera de los puestos de descenso gracias a un notable arranque de temporada en el que logró alcanzar la sexta jornada de liga con una sola derrota en su casillero. Se vio entonces la versión más sólida y atrevida de un equipo que completó un magnífico primer mes de competición para perder fuelle después de manera paulatina. Sin la determinación necesaria en ambas áreas, los de Luis García Plaza se han abonado a un creciente sufrimiento provocado, en gran medida, por la falta de gol del de sus delanteros. Hasta cinco arietes tiene en nómina un equipo que, con un partido menos disputado debido al aplazamiento del encuentro que debió jugar en enero contra la Real Sociedad, asoma en decimoséptima posición siendo el segundo equipo menos realizador del campeonato con 19 dianas en 22 encuentros.

Dos goles, no obstante, marcó la pasada semana ante el Cádiz en feudo propio para aliviar en cierta medida su delicada situación clasificatoria y sumar los tres puntos en juego tras enlazar cuatro derrotas consecutivas en liga. Respiraron aliviados con el triunfo los de Luis García Plaza, quien ha probado todo tipo de combinaciones en la delantera en busca de una producción que no ha encontrado hasta la fecha. La suma de Ángel Rodríguez, Abdón Prats, Fernando Niño y Matthew Hoppe no ha sido suficiente para un Mallorca que vio necesario acudir al mercado invernal para incorporar un quinto y último punta que pusiera su granito de arena en la búsqueda del gol. El elegido fue Vedat Muriqi, quien ha aterrizado de pie en el club al estrenarse en su segundo partido como bermellón.

Marcó el kosovar desde los once metros para sellar el citado triunfo ante el Cádiz en la última jornada, tanto que festejó con una mezcla de entusiasmo y alivio una afición que veía cómo su equipo se acercaba peligrosamente a los puestos de descenso al no ganar en liga desde la visita al Atlético el pasado 4 de diciembre. Dos meses después y tras firmar un solo gol en cinco jornadas, el Mallorca se reencontró con la victoria para encarar con una calma tensa el choque de mañana ante el Athletic, en el que se espera que Luis García repita de inicio con la dupla de delanteros formada por Ángel y Muriqi. Ambos, salvo sorpresa, serán los encargados de intentar batir a Unai Simón en un partido en el que el conjunto bermellón podrá contar de nuevo con su mejor pareja de centrales.

El cordobés Antonio Raíllo, de vuelta al verde ante el Cádiz tras permanecer seis meses de baja por lesión, vuelve a formar junto al eslovaco Martin Valjent en el centro de la defensa de un Mallorca que también ha reforzado su portería con la llegada de Sergio Rico. El andaluz, cedido por el París Saint-Germain hasta final de temporada, es el cuarto portero que defiende la meta balear en una campaña en la que el talento de futbolistas como Takefusa Kubo y Kang In Lee no termina de dar los frutos deseados al Mallorca.

rendimiento irregular

Ninguno de los dos, llamados en un principio a comandar el ataque bermellón, ha explotado en un curso en el que una lesión de rodilla frenó en el tramo inicial a Kubo, mientras que el rendimiento de Kang In Lee ha resultado ciertamente decepcionante para una afición que esperaba mucho más del surcoreano. A día de hoy el japonés es titular en banda derecha, pero no así el exjugador del Valencia, que se ha visto relegado al banquillo en un equipo en el que Luis García difícilmente ve espacio para ambos en el once. Frente al Athletic, así las cosas, solo se espera a Kubo en la alineación de un necesitado Mallorca que ha acusado en el último tramo de competición la sucesión de forzadas ausencias de Iddrisu Baba.

El mediocentro ghanés, que se convirtió en una de las revelaciones en el inicio del campeonato, no lidera la medular bermellona desde el pasado 2 de enero, cuando los de Luis García cedieron por la mínima en casa ante el Barcelona. Desde entonces, Baba ha enlazado dos lesiones y una participación en la Copa África para dejar a su entrenador sin una pieza fundamental en la pizarra, donde se ha hecho un hueco el argentino Rodrigo Battaglia, quien apunta a recuperar su lugar en la alineación junto a Iñigo Ruiz de Galarreta tras partir como suplente ante el Cádiz la pasada semana.

Los exjugadores de Alavés y Athletic, de este modo, llevarán la manija de un Mallorca que sufre sobremanera para sumar los tres puntos en cada encuentro que afronta en su campo. Solo Osasuna, Levante y Cádiz, que no ha ganado todavía como local y que figura en puestos de descenso a cuatro puntos del conjunto balear tras empatar ayer ante el Celta, han ganado menos partidos en su feudo que los pupilos de Luis García, que suman solo tres triunfos delante de su afición. Espanyol (1-0), Levante (1-0) y el propio Cádiz (2-1) son los equipos que han mordido el polvo esta temporada en el estadio de Son Moix, donde otros seis visitantes han firmado las tablas.

Solo Osasuna (2-3) y Barcelona (0-1), eso sí, han podido vencer a domicilio a un Mallorca que gana poco, pero también pierde poco como local en una liga en la que el Athletic es el siguiente en visitar un campo en el que llueven los empates. A por la victoria saldrán mañana los rojiblancos y los baleares, que con la zona roja de la clasificación más cerca de lo deseado, saltarán al verde en busca de puntos y goles a fin de mejorar su comprometida situación en el campeonato.

Vedat Muriqi, incorporado en el mercado invernal, marcó su primer gol ante el Cádiz y repetirá mañana como titular