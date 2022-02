Ander Capa agradece el apoyo de la afición "cuando más lo he necesitado"

El técnico del Athletic, Marcelino García Toral, mandó el lunes a calentar en la banda a Ander Capa durante el encuentro frente al Espanyol, una situación inédita, ya que el portugalujo no ha disputado ningún minuto de la presente temporada ni ha llegado a prepararse en ninguna ocasión para saltar al campo. Cuando el lateral corría por la banda desde la grada se lanzaron aplausos y se comenzó a escuchar "Ander Capa askatu", a lo que este martes, fecha del treinta cumpleaños del jugador, ha respondido con palabras de agradecimiento.





"Ayer fue un día muy especial para mí, no solo por la victoria de mi equipo, sino porque. Esos que nunca me han abandonado y que han creído en mí cuando más lo he necesitado. Gracias a vosotros sigo sonriendo, porque no hay una afición mejor. De corazón, gracias por esos gritos y ese aplauso, me siento muy afortunado", ha expresado en las redes sociales el futbolista, cuyo contrato expira el próximo mes de junio., en un encuentro contra el Atlético de Madrid (2-1, en San Mamés), tras el cual sufrió una rotura del ligamento lateral interno que le apartó de los terrenos de juegos. De los 38 encuentros en los que estuvo disponible en la campaña 2020-21, el defensa dispuso de minutos en 34 y en 28 de ellos compareció partiendo desde la titularidad.