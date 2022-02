Vivian: "No es lógico que tengamos dos días menos de recuperación"

El Athletic se siente damnificado por los horarios que tanto LaLiga como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le han impuesto para jugar sus próximos encuentros, con mención especial a lo que sucederá el fin de semana del 26 y 27 de febrero, tan solo un puñado de horas antes de que los rojiblancos visiten Mestalla en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa. El Valencia jugará el viernes 25 a las 21.00 horas en casa del Mallorca, mientras que el Athletic se medirá al Barcelona en el Camp Nou el domingo 27 a la misma hora. Siendo la cita ante el conjunto 'ché el miércoles 2 de marzo, las lógicas quejas por parte de la entidad bilbaina no se han hecho esperar.

El domingo fue Marcelino García Toral quien alzó la voz al respecto y este martes ha sido Dani Vivian quien ha hecho lo propio, toda vez que el presidente Aitor Elizegi no ha realizado ninguna declaración al respecto. "No es lógico que tengamos dos días menos de recuperación", se ha quejado el central gasteiztarra. Al que no le ha quedado más remedio que señalar que lo que tienen que hacer es centrarse "en el partido de este jueves". "Vamos a ir día a día, a por ese partido".

No ha ocultado Vivian que el partido les hace "muchísima ilusión", aunque ha reconocido que en el vestuario aún no han "comentado nada" al respecto. "Nuestra idea es ir siempre partido a partido y hasta hoy pensábamos en el Espanyol. A partir de ahí, claro que hay ilusión, alegría y ambición. Ahora vamos a trabajar para llegar de la mejor manera posible", ha expuesto.

Menos concreto que al mostrar su queja sobre los horarios ha sido al hablar sobre sus preferencias acerca de jugar en casa o fuera la vuelta así como en lo relativo a que los goles en campo contrario ya no tienen valor doble. "La verdad es que no me importa", ha señalado al respecto de tener que disputar el segundo encuentro en Mestalla. "Hay que preparar el partido y trabajar para que las cosas salgan bien". Asimismo, sobre la cuestión realizadora ha apuntado que se trata de "algo nuevo", por lo que no tiene una opinión al respecto. "No te sabría decir", se ha disculpado. Queremos jugar este partido, ganar y conseguir la mayor renta posible para ir a Mestalla. A partir de ahí ya se verá si es mejor o peor".





CONTINUIDAD HASTA 2026



En otro orden de cosas, cabe recordar que el Athletic ató la continuidad de Dani Vivian hasta el 30 de junio de 2026 el pasado viernes, solo un puñado de horas después de que el equipo eliminara al Real Madrid en los cuartos de final de la Copa. Rebajadas las pulsaciones de aquella gran noche y con la vista puesta ya en el choque de ida de las semifinales que medirá este jueves al conjunto rojiblanco con el Valencia, el central ha tomado este martes la palabra en la sala de prensa de Lezama, donde no ha podido esconder su alegría tras ampliar su contrato con el Athletic por tres temporadas más.

"Estoy muy muy contento. Con más ganas y más ilusión no he podido firmar. Me ha encantado cómo se ha hecho el contrato, la rapidez y cómo se ha tratado por las dos partes. Queríamos hacerlo cuanto antes, entendíamos que era lo mejor para los dos", ha relatado sobre su ampliación contractual, si bien no ha querido concretar a cuánto asciende la cláusula de rescisión, sin detallar siquiera si su contrato incluye una o si ha renovado sin ella. "Es un tema de club. He renovado hasta 2026 y eso es lo importante".