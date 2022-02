Marcelino: "Ha sido otra noche especial y mágica"

Marcelino García Toral se ha abonado a las mágicas noches coperas en San mames. Y le encanta. Después de dejar en la cuneta al Barcelona en octavos de final, anoche cayó el Real Madrid en cuartos para gozo y disfrute del técnico rojiblanco, quien reivindicó tras la victoria ante los blancos que "estamos muy felices y orgullosos del trabajo de estos futbolistas, porque es muy difícil eliminar al Barça y al Real Madrid consecutivamente, pero haber eliminado a los dos grandes no quiere decir que vayamos a estar en la final".







"Tendremos que luchar contra otro equipo seguro que muy complicado también a ida y vuelta, pero ahora nos toca disfrutar de lo vivido esta noche, porque ha sido otra noche especial y mágica gracias al magnífico trabajo de estos futbolistas", incidió el de Villaviciosa, quien puso en valor que "jugamos prácticamente los noventa minutos en el campo del Madrid apoyados por un público que es una delicia. Es una gozada poder vivir estos momentos y a mí me está tocando con victorias al final, que es lo que todos queremos".







Marcelino, que confesó quedarse así las cosas con "el esfuerzo y el juego" de sus pupilos, rechazó fijar aun así el título de Copa como objetivo prioritario del curso. Lo argumentó echando un año la vista atrás por lo sucedido en la final copera ante la Real Sociedad en La Cartuja, toda vez que "la temporada pasada vinimos aquí en enero y solo había un partido. Todo lo demás había que jugarlo porque el calendario obligaba y no puede ser así. Si nos acostumbramos a ganar es más fácil que ganemos este partido y otros, porque normalmente gana partidos importantes el que tiene ese hábito de ganar, así que a disfrutar y a jugar".



Las mejores imágenes del Athletic 1 - 0 Real Madrid. Fotos: Borja Guerrero y Juan Lazkano



ANCELOTTI, CABALLERO



es el últimoy este equipo tiene que demostrar competitividad un partido y sí y el siguiente también. No estamos en la línea adecuada si estamos siempre diferenciando este partido sí y este no. Tienen que ser todos sí", sentenció Marcelino, quien cuestionado por el sorteo de las semifinales de Copa de hoy afirmó que "si me dan a elegir, voy a elegir lo mismo que tú.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, señaló por su parte que "estamos dolidos, porque queríamos ganar todas las competiciones, pero no creo que vaya a tener consecuencias negativas para nosotros esta derrota. "Sabíamos que era muy complicado jugar aquí, hemos tenido bajas como la de Benzema y no ha salido el plan, porque nos apretaron mucho y la llave del partido creo que estuvo ahí", agregó Ancelotti, quien reconoció para finalizar que "el Athletic se ha merecido el pase por el esfuerzo que ha hecho".

Lanzamiento de objetos. La llegada de la expedición del Real Madrid a San Mamés no fue muy tranquila. Algunos aficionados del Athletic concentrados en los aledaños a la explanada del estadio rojiblanco recibieron al autobús con el lanzamiento de botellas y de diferentes objetos que, según mostró el club blanco en un vídeo, provocó la rotura de una luna del vehículo, aunque no hubo que lamentar ningún daño personal. Centenares de personas se fueron congregando poco a poco para el recibimiento y aunque había una nutrida presencia de la Ertzaintza, algunos incívicos la tomaron con el autobús del Madrid. El Athletic llegó primero, sobre las 20.00 horas, con gritos de apoyo y alguna bengala. Tras producirse el lanzamiento de objetos, los agentes han reconocido a uno de los presentes en el lugar de los hechos. El Athletic, tras conocer lo sucedido, condenó el ataque mediante un mensaje en Twitter.

Una luna rota

Ataque al 'bus' del madrid

"Es una gozada poder vivir estos momentos y a mí me está tocando con victorias al final"