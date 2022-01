Nico Serrano rompe otra puerta en el Athletic

Nico Serrano (Iruñea, 5-III-2003) se ha convertido en uno de los grandes nombres propios en los debates y conversaciones que se producen en el entorno rojiblanco en las últimas horas. No en vano, el navarro, el benjamín de la plantilla de Marcelino a sus 18 años de edad, se coronó el pasado domingo en el duelo que el conjunto rojiblanco ganó en el complicado Vallecas, ya que fue el autor del único tanto de los leones y que le sirvieron para derrotar al Rayo de Andoni Iraola. Nico Serrano no destacó solo por su estreno como goleador y batir a Luca Zidane con una sensacional volea ejecutada con su pie izquierdo, sino que también proyectó un descaro y una personalidad de la que ya había hecho gala en las categorías inferiores e incluso en algunos momentos de sus presencias con los mayores. El canterano, una de las joyas de Lezama, ha roto una nueva puerta en su progresión y no hace más que ratificar las buenas sensaciones que ofrecía y los informes positivos que se manejaban desde su llegada a la factoría rojiblanca en el verano de 2018. La anterior Junta Directiva presidida por Josu Urrutia dio un golpe de efecto al robar al Villarreal un diamante en bruto que había dejado Tajonar con anterioridad, en edad alevín. y que causó un enfado brutal en la persona de Fernando Roig, presidente de la entidad amarilla. El Athletic abonó 280.000 euros por Nico Serrano, un cadete, y con el que firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2024.

A los tres años de aquella operación, Nico Serrano ya ha debutado como león –lo hizo el pasado 11 de septiembre con motivo de la visita del Mallorca a San Mamés–, ha elevado a diez sus comparecencias con el colectivo de Marcelino, dos de ellas en la condición de titular, ha marcado un gol y ha convencido al técnico, que habla mil maravillas del iruindarra, que incluso se saltó la etapa del Basconia, lo mismo que Nico Williams, un año mayor que su compañero y paisano, aunque el menor de la saga llegó a jugar en cuatro partidos con el segundo filial en su etapa en el juvenil de Honor. El técnico de Villaviciosa ha asumido la gestión del caso del chaval, que ya sabe que le toca trabajar en clave de primer equipo, por lo que sus posibles presencias futuras con el Bilbao Athletic, con el que tiene ficha, se reducirán a compromisos puntuales. Patxi Salinas, técnico del filial, ya está avisado de ello y, de hecho, el martes Serrano no fue convocado con los cachorros en su derrota en Lezama ante la Cultural Leonesa (1-2). La explicación argumentada obedece a que había competido 48 antes con el primer equipo en Vallecas, lo que desaconsejaba su participación con el Bilbao Athletic pese a lo que se está jugando este, situado en la zona de descenso y que batalla conseguir la permanencia en la Primera RFEF.



Nico Serrano ha comparecido este curso en catorce encuentros con el Bilbao Athletic, en el que ha anotado tres goles, pero su última presencia con el filial se remonta al pasado 19 de diciembre, en el choque que los cachorros sucumbieron en Lezama frente al San Sebastián de los Reyes. Desde entonces, ha entrado en la convocatoria de todos los compromisos, ocho, a los que ha hecho frente el Athletic y en los que ha tenido minutos en seis de ellos, ya que solo se quedó sin saltar al verde en la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudí ante el Atlético de Madrid y en el enorme partido de Copa frente al Barça. El navarro, que es muy activo en las redes sociales –"Hoy ha sido la mejor tarde de mi vida, HASTA AHORA", colgó el domingo en su cuenta de Instagram–, se ejercitó ayer tarde con el primer equipo en su regreso al trabajo de la plantilla después de gozar de dos días de descanso y queda pendiente de la decisión que tome Marcelino de cara al fin de semana, cuando compite el Bilbao Athletic, que visita el sábado Balaídos para medirse al Celta B, y no lo hacen los leones. Patxi Salinas también aguarda la resolución del asturiano, que podría, sin embargo, reservar al extremo izquierdo para el reto mayúsculo cinco días después ante el Real Madrid en los cuartos de final de Copa.

su recambio en el filial



Sea como fuere, Nico Serrano se quedará en la dinámica del primer equipo, en el que emerge como una alternativa creíble para Marcelino, sobre todo después de la salida de Jon Morcillo al Valladolid en calidad de cedido. Un posible regreso puntual al filial parece cada vez menos probable e incluso la dirección deportiva que lidera Rafa Alkorta se vuelca en buscar refuerzos para el Bilbao Athletic, Uno de ellos sería Unai Rementeria, que debe primero desvincularse del Mirandés de Segunda División y al que llegó el pasado verano procedente del Arenas. Solo ha comparecido entre liga y Copa en catorce partidos, la mitad de ellos como titular, con el equipo burgalés, en el que no ha tenido la continuidad esperada. El bilbaino, de 22 años y que el martes presenció in situ el partido entre el Bilbao Athletic y la Cultural Leonesa, se curtió curiosamente en el juvenil de la Real Sociedad, para después militar en el Getxo, Bermeo, Sodupe, Portugalete, Amorebieta, Arenas y Mirandés. Zurdo cerrado, se trata de un futbolista al que le gusta el buen trato de la pelota, con una interesante visión de juego, aunque quizá no tenga la misma llegada que Nico Serrano.

la cifra

215

Los minutos que lleva recorridos Nico Serrano en el primer equipo

a día de hoy y en las tres competiciones en que ha ejercido. 115 de ellos los ha completado en liga, 90 más los sumó en el estreno de Copa en Mancha Real y los diez restantes, en la final de la Supercopa frente al Madrid.

Ante madrid y espanyol

Los socios tendrán que apuntarse

Aforo al 75%. Las autoridades sanitarias han acordado mantener un aforo máximo del 75% en los estadios hasta el 28 de febrero. Esta medida afecta, entre otros, a los dos próximos partidos en San Mamés, los cuartos de la Copa ante el Madrid y el partido de liga ante el Espanyol. Estos son los siguientes plazos para que sus socios se inscriban. Para el Madrid, desde hoy hasta el 31 de enero (18.00 horas). Y para el Espanyol, desdes este jueves al viernes 4. Si hay más solicitantes que plazas, habrá un sorteo.