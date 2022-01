Brasil confirma su 'no' al Real Madrid

Era vox pópuli, pero la confirmación ha llegado desde la propia selección brasileña: Casemiro, Vinicius, Rodrygo y Militao permanecerán concentrados con la canarinha hasta el próximo 2 de febrero participen o no en el partido que los de Tite, ya clasificados para el Mundial, tienen en agenda para la madrugada del 1 al 2, en Belo Horizonte, contra Paraguay. Los cuatro, por tanto, llegarán muy justos a la cita copera ante el Athletic en San Mamés, si bien la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) les fletará un vuelo privado nada más terminar el partido ante el cuadro paraguayo para que aterricen lo más rápido posible en la capital estatal a fin de poder estar el jueves 3 de febrero en Bilbao.

Con el primero de los dos compromisos de Brasil programado para mañana mismo en Ecuador, ha sido desde la propia selección carioca desde donde se ha querido dar carpetazo a un debate convertido en polémica por la petición del Real Madrid de liberar antes de tiempo a sus cuatro futbolistas. No ocurrirá tal cosa. Jueguen o no contra Paraguay, toda vez que Tite podría dar descanso a los cuatro madridistas en dicho envite, permanecerán concentrados con el resto de compañeros hasta la conclusión del choque. No habrá permisos especiales. Juninho Paulista, exjugador del Atlético de Madrid y actual coordinador de la selección brasileña de fútbol, fue el encargado de confirmarlo anoche en una entrevista concedida al programa El Larguero de la Cadena Ser.

Cuestionado por un asunto que trae de cabeza al Real Madrid y que repercute directamente al Athletic, Juninho aseguró que "no vamos a liberar a los jugadores. Estarán con nosotros hasta el día 2 de febrero. Dependerá de cómo jueguen el primer partido para después en el segundo poder discutir si jugarán o no, pero sí que estarán con nosotros". Así de tajante se mostró la mano derecha de Tite antes de hacer hincapié en que "no podemos crear un procedente. Hemos tenido solicitudes de otros clubes también y no podemos hacerlo. Tenemos pocos días con los jugadores, así que tenemos que aprovecharlos principalmente este año porque empezamos la preparación para el Mundial".

EL REAL MADRID

"Tite le ha explicado toda la situación a Ancelotti", desveló asimismo Juninho, quien finalizó su intervención remarcando públicamente que el seleccionador brasileño también ha hablado directamente con el entorno del club blanco y "lo han entendido", por lo que la situación ha quedado vista para sentencia definitivamente de una forma clara. "El Real Madrid entendió nuestra situación, así que yo creo que no han tenido ningún problema. Su recibimiento fue bueno", finiquitó el coordinador del combinado brasileño.

Casemiro, Vinicius, Rodrygo y Militao, así las cosas, encararán a la carrera y sin entrenamientos con el Real Madrid en los diez últimos días el cruce copero de cuartos de final a partido único en San Mamés, donde esperará con los colmillos afilados un relanzado Athletic con las semifinales del torneo del K.O. entre ceja y ceja.