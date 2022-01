Marcelino: "Un hecho puntual no puede influir en mi futuro, hay que ser más fríos"

El calendario hace que los partidos prácticamente se solapen entre sí y no dé tiempo ni a disfrutar de noches como la del jueves en la memorable eliminatoria de Copa ante el Barça. El Athletic firmó un partido espectacular para eliminar al conjunto culé y meterse en los cuartos de final del torneo, en los que se medirá al Real Madrid, pero primer emerge el duelo de mañana en liga ante el Rayo de Andoni Iraola en Vallecas. Marcelino pone el foco en esta cita, pero no ha podido evitar que en su comparecencia se hable de la Copa y de su futuro, además de otros nombres propios.

Sobre el emparejamiento con el Madrid, que será el cuarto entre ambos equipos en un intervalo de dos meses, no ha dudado en manifestar la dificultad de superar al equipo de Carlo Ancelottti: "Nos toca el peor rival posible, así es el fútbol. La temporada pasada jugamos con el Alcoyano y el Betis, y en esta con el Barça y el Madrid. La diferencia es grande, pero tras una gran noche ante Barça, tenemos la ilusión y esperanza de superar lo anterior", momento que ha matizado que manejar que la Copa es a día de hoy el único objetivo y dejar la liga a un segundo plano "sería alejarse de la realidad".

Marcelino ha reconocido que el episodio del jueves es para recordar, pero rechaza que sirva para que se acelere una posible decisión sobre su continuidad o no en el banquillo más allá del 30 de junio, cuando expira su contrato: "Estoy agradecido a Aitor (Elizegi) y a su Junta, que decidieron que viniera al Athletic. Tengo el cariño de la calle, vivo en una ciudad maravillosa y no puedo perdir más, pero vivo el presente, y seguro que en el futuro se encontrará el momento más adecuado para decidir lo que es mejor para el Athletic y para mi cuerpo técnico. En mi cabeza hay otras prioridades, que es ganar al Rayo. Quedan muchos partidos y un hecho putual no debe inluir a ninguna de las dos partes, hay que ser más fríos y ver el trabajo global, y de ese análisis detallar qué es lo mejor para el Athletic".

El técnico rojiblanco ha desvelado que el duelo ante el Barça supuso un desgaste importante para sus pupilos, de los que dijo están "como trapos", teniendo en cuenta que "corrimos casi 150 kilómetros en 120 minutos" y puso el acento en Yuri Berchiche, que fue titular nueve meses después, además de rendir a un gran nivel. Marcelino ha adelantado que el de Zarautz no será titular mañana, "porque entrañaría un riesgo". "Yuri mejora la capacidad del equipo, en su juego en ataque y en defensa, y cuando es capaz de tener la atención estamos ante uno de los mejores laterales izquierdos de la liga. Ha estado mucho tiempo sin jugar y su rendimiento fue enorme para llevar tanto sin competir. Es lógico volver a darle un descansito e intentar que poco a poco vaya adquiriendo la continuidad".



CASO UNAI NUÑEZ

El viernes se confirmó la cesión de Peru Nolaskoain al Amorebieta y Unai Nuñez, que tiene una oferta del Valencia, podría ser el siguiente en salir del club en este mercado de invierno, al que le quedan solo nueve días de apertura. Marcelino no ha querido mojarse mucho al respecto y ha sido diplomático al incidir en que "dependerá de lo que el club y el jugador decidan". "Si los dos consideran que lo mejor es que se quede o que salga, no pondré ningún obstáculo ni para lo uno ni para lo otro. Los que estén dentro del grupo quiero que se sientan a gusto, que vean que pueden ayudar al colectivo, aceptar su rol y a partir de ahí modificarlo a través del trabajo. Quiero jugadores satisfechos, comprometidos", ha indicado y ha negado también que la marcha de Unai López el pasado verano al Rayo "fuera una decisión unilateral de Marcelino, porque Marcelino no decide el solo respecto a los jugadores que tienen relaciones contractuales".