Raúl García pierde eficacia desde el punto de penalti

Sin Iker Muniain sobre el terreno de juego, pues se encontraba sentado en el banquillo del King Fahd Stadium de Riyadh después de dejar su puesto en el campo al joven Nico Serrano, Raúl García asumió la responsabilidad de lanzar el clarísimo penalti con el que Eder Militao evitó que su cabezazo batiera a Thibaut Courtois. Tras ser reclamado desde la sala VOR para que viera repetidas las imágenes, César Soto Grado no tuvo más remedio que señalar la pena máxima que, incomprensiblemente, no vio en directo; para más inri, expulsó al defensor brasileño.

Se abrió entonces un halo de esperanza para el Athletic, superado hasta entonces por un Real Madrid que vivió una final bastante más cómoda de la que podía prever el más optimista. El penalti, en caso de acierto, habría puesto algo de guindilla al tramo final del encuentro. Pero ni con esas. Raúl García no pudo batir al meta belga, que se lució con la pierna izquierda cuando parecía imposible que alcanzara el disparo del navarro, y el partido, que ya estaba visto para sentencia, se acabó a poco más de un minuto para alcanzar los 90 de juego reglamentarios.

Falló Raúl, que está perdiendo su eficacia desde los once metros. El navarro ha errado los tres últimos lanzamientos de penalti que ha intentado y si bien en los dos anteriores la incidencia de sus fallos no había tenido reflejo en el marcador, pues el Athletic se impuso a Alavés y Granada, respectivamente, el domingo no ocurrió lo mismo. Las ya de por sí remotas opciones que por entonces tenía el conjunto rojiblanco de revalidar el título de la Supercopa logrado el año pasado en Sevilla se esfumaron y una sensación de frustración se apoderó de los futbolistas, con mención especial para Raúl García, que se quedó cariacontecido. Incrédulo ante su error. Pena máxima. Nunca mejor dicho.

A los tres errores consecutivos en los lanzamientos hay que agregar otros dos, para lo que hay que ubicarse en la temporada 2018-19. Entonces, falló ante el Rayo Vallecano en San Mamés, si bien el Athletic se hizo finalmente con la victoria (3-2), y unas semanas antes había hecho lo propio en el derbi contra la Real Sociedad disputado en Anoeta, aunque entonces pudo marcar en el rechace. Pocos días después de que Gero Rulli le adivinara las intenciones, se desquitó de su error ante el Huesca para darle a su equipo los tres puntos.

Desde su llegada al Athletic en el verano de 2015, el navarro ha lanzado un total de 24 penaltis, sin contar los ejecutados en las tandas. Ha cantado bingo en 19 ocasiones y desperdiciado cinco penas máximas, lo que supone que tiene un acierto del 79%. Eso sí, antes de sus tres últimos intentos, marrados todos ellos, elevó el porcentaje hasta el 90%, con solo dos fallos en 21 intentos.

Suplente por tercer encuentro consecutivo –en lo que va de año únicamente ha sido titular en una ocasión, ante el Mancha Real en Copa; además, se perdió el derbi frente a Osasuna por estar confinado en su casa tras dar positivo en covid-19–, Marcelino García Toral le llamó a filas en el minuto 58 del partido, cuando el Athletic caía ya por cero goles a dos. Lo hizo como medida de urgencia para tratar de que su equipo se reenganchara al partido. Es más, el técnico asturiano introdujo tres cambios de golpe y porrazo. Error en el penalti al margen, la aportación de Raúl García al colectivo se puede considerar como positiva. Cierto es que el fallo en la pena máxima condiciona el análisis final, pero fue el futbolista rojiblanco que más cerca estuvo de marcar y el que más ocasiones dispuso a pesar de que únicamente jugó media hora.

CERCA DE RENOVAR



Aunque está viviendo una campaña con entradas y salidas en el once titular, pues no termina de asentarse y por lo general alterna con Oihan Sancet, Raúl García está muy próximo a renovar su contrato de manera automática. El club no ha hecho pública la letra pequeña del acuerdo que alcanzó con el navarro y que ambas partes firmaron el 24 de febrero del pasado año, pero la entidad sí informó que figuraba una cláusula por la cual el futbolista sería renovado automáticamente por una segunda campaña. Meses después, el contador de la Junta Directiva, Jon Ander de las Fuentes, avanzó que el objetivo estaba muy próximo a cumplirse, por lo que más pronto que tarde Raúl ampliará su vinculación con el Athletic hasta de junio de 2023.