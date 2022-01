Una ronda sin trampa ni cartón para el Athletic

bilbao – El Atlético Mancha Real, fundado en 1984, es un recién ascendido a la cuarta categoría, denominada Segunda División RFEF, donde es quinto por la cola. Juega en el Polideportivo La Juventud, un terreno chiquito, estrecho, de hierba artificial, que esta noche doblará su aforo para superar las 3.000 localidades con una grada suplementaria. De la existencia del equipo jienense se supo un mes atrás cuando apeó al Granada de la Copa. Hoy rentabilizará la gesta con una gran taquilla gracias al tirón que el Athletic tiene en la provincia. Un Athletic que acude con muchas novedades y el presumible retorno de Marcelino García a la banda, una vez superado el virus.

La ronda brinda una magnífica oportunidad a los rojiblancos para acceder a los octavos de final del torneo. El tópico de "partido trampa" salió a la palestra ayer en la rueda de prensa de Rubén Uría en Lezama. Las múltiples sorpresas que saltan en compromisos de esta naturaleza, con un abrumador desequilibrio en la relación de fuerzas, suelen obedecer a los excesos de confianza del favorito. Uno muy habitual consiste en reservar a la inmensa mayoría de los titulares, medida lógica hasta cierto punto que en el caso del Athletic se apoyaría en que disputó jornada liguera el pasado lunes y volverá a hacerlo el domingo, frente a un Alavés que además no juega entre semana.

El auténtico peligro radica en diseñar un once repleto de hombres sin ritmo, que llevan tiempo sin competir y de repente se ven formando parte de un bloque inédito. Situación que no es difícil eludir si se valora que gente como Nuñez, Lekue, Zarraga o Raúl García, que regresan a la lista y no participaron en el derbi de El Sadar, han asomado en los planes de Marcelino con bastante asiduidad en el último mes y también antes. Los citados son junto a Ezkieta y Vivian, baja por lesión desde octubre, las novedades en la convocatoria. El central acaso no esté de inicio, pero seguro que reaparece.

Quienes han quedado descartados para el primer asalto copero son Simón, De Marcos, Yeray, Vencedor y Capa, este a causa de una sobrecarga y los demás para que se tomen un respiro. Por tanto, Marcelino está en condiciones de elegir un once rodado, empezando por la portería, que será para Agirrezabala. Lekue ocupará un lateral, quizá el izquierdo para dar entrada a Petxarroman en el derecho, que gozaría de su primera titularidad tras disponer de varios ratitos. El compañero de Nuñez puede ser Iñigo Martínez, con Vivian preparado en la recámara.

En el centro del campo no extrañaría que Dani García empezase en el banquillo, lo que dejaría paso al dúo compuesto por Zarraga y Vesga. Para las bandas salen diversas opciones, con más boletos que nadie para Nico Williams, suplente en los duelos más recientes, y quizá Berenguer, que el lunes se sintió cómodo en Iruñea después de muchos meses sin chispa, circunstancia que en noviembre le condujo al banquillo.

Raúl García se perfila como una de las piezas más avanzadas. Para el otro puesto en la delantera están disponibles Iñaki Williams y Sancet, que bien podrían repartirse los minutos. Pero también es una alternativa ubicar a Nico Williams ahí, arriba, y que en la banda izquierda aparezca Serrano. Cualquiera de las combinaciones apuntadas supone otorgar descanso a un Muniain que acumula un elevado minutaje y en algunas citas ha emitido síntomas de cansancio. Para efectuar cambios sobre la marcha quedarían: Ezkieta, Vivian, Balenziaga, Dani García, Nolaskoain, Muniain, Artola, Luis Bilbao, uno de los puntas y seguramente Serrano.