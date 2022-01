Rubén Uría: "Marcelino está en comunicación continua con los jugadores"

Rubén Uría, y no Marcelino García Toral, que sigue confinado en su domicilio tras dar positivo en covid-19, ha ofrecido esta tarde la rueda de prensa previa al primer encuentro del Athletic en este 2022 recién estrenado. El segundo de a bordo, poco habituado a sentarse delante de un micrófono, ha ofrecido sus impresiones sobre el derbi que el conjunto rojiblanco disputará este lunes ante Osasuna a partir de las 21.00 horas. Su comparecencia, ante solo dos periodistas, ha girado en torno a las ausencias, especialmente la del entrenador asturiano. Curiosamente, mañana se cumplen cuatro años desde la última vez en la que Uría tuvo que dirigir un encuentro sin Marcelino en el campo. Fue un Las Palmas-Valencia que se celebró pocos días después de que el entonces técnico del conjunto ché sufriera un accidente de coche que le tuvo varios días fuera de los banquillos.

"Hacía tiempo que no se daba una situación así, pero me ha tocado. No lo deseábamos, pero la afrontamos. Se ha dado así", ha explicado Uría, quien ha asegurado que han tratado de que no se notara la baja de Marcelino. "Estos días, con las grandes posibilidades que tiene este club, Marcelino ha estado en comunicación continua con los jugadores. Ha visto los entrenamientos en directo, ha hablado con nosotros durante los mismos y también con los jugadores. Hemos minimizado su no presencia. Y con respecto a mañana vamos a intentar que sea lo más parecido a que él estuviese", ha agregado.

Ha explicado también que Marcelino podrá seguir el encuentro a través del portal digital "media coach", que ofrece una "vista panorámica" del encuentro, lo que facilitará la comunicación entre el técnico y el banquillo. "Ver un partido 'in situ' es diferente, pero intentaremos minimizar eso también", ha explicado Rubén Uría.



EL DERBI

En lo que respecta al encuentro en sí, el segundo entrenador del Athletic ha considerado que Osasuna "tiene menos puntos de los que merece", un hecho que, según su criterio, también le sucede al equipo rojiblanco. "Osasuna en casa no ha tenido buenos resultados. Ha perdido partidos en casa que no merecía. Está siendo una liga extraña, con equipo que empiezan arriba y van hacia abajo. Hay mucha igualdad. Espero a un Osasuna rápido, intenso, que ponga muchos centros laterales. Tenemos que afrontar el partido con mucha intensidad".

En este sentido, con un Athletic que ofrece muy buenos números cuando juega lejos de San Mamés y que únicamente ha perdido un encuentro a domicilio, el que le enfrentó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu el pasado 1 de diciembre, Uría ha mostrado su satisfacción por cómo afronta los encuentros su equipo: "Estamos satisfechos con cómo afronta el equipo los partidos y con cómo hemos jugado habitualmente hasta hoy, salvo alguna excepción". Ha aprovechado también para lamentar que, debido a las nuevas restricciones, el Athletic no pueda estar arropado por su afición en El Sadar. "Es una pena".

Por último, no ha querido avanzar si en el derbi de mañana podrá jugar alguno de los futbolistas que acabó el año lesionado o en el último tramo del proceso de recuperación, con mención especial para Daniel Vivian, quien parece el más próximo a reaparecer. "Vamos a ver el entrenamiento y veremos a quién nos llevamos. No vamos a correr riesgos porque tengamos alguna baja en algunas posiciones, sobre todo con Vivian. Pero vamos a ver el entrenamiento y después consensuaremos", ha concluido.