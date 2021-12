Un once muy reconocible en el Athletic ante Osasuna

Marcelino García, uno de los afectados por el covid-19 en el seno del Athletic, no necesitará hacer encaje de bolillos para diseñar la alineación que el lunes visite El Sadar. Bastará con que introduzca algún ajuste para componer un equipo perfectamente reconocible, muy similar al que actúa habitualmente, una vez confirmado el resultado de las pruebas a las que se sometió la plantilla al completo el pasado martes en Lezama.

En total son seis los casos de coronavirus, el técnico y cinco futbolistas, cuatro en realidad si se considera que Asier Villalibre se halla en proceso de recuperación de una dolencia muscular, por lo que de antemano no contaba para el primer compromiso de 2022. Por otra parte, hay cuatro hombres que vuelven a estar disponibles para competir tras contagiarse del virus a mediados de mes y causar baja en las jornadas más recientes. De modo que el impacto de la pandemia en el Athletic de cara a lo más inminente puede calificarse de llevadero. Una apreciación no aplicable a otros equipos de la categoría, aunque sí extensible a Osasuna, el próximo rival de los rojiblancos.

El club informó en la mañana de ayer jueves de la existencia de cuatro positivos en la plantilla que se añadían a los dos anunciados la víspera. El resultado de las pruebas PCR, un método más fiable que el test de antígenos, ha dictaminado que Raúl García, Iñigo Lekue, Unai Nuñez y el citado Villalibre se han contaminado y permanecen aislados en sus domicilios, en buen estado de salud. Esto es, con síntomas leves o inapreciables. En idéntica situación por tanto que Oier Zarraga y el entrenador, ambos cumpliendo la cuarentena correspondiente desde el día anterior tras los positivos detectados en el test de antígenos.

Para hacerse una idea del efecto de estas indisposiciones, comentar que únicamente Nuñez y Zarraga jugaron de inicio el último partido, contra el Real Madrid, o que en el anterior, frente al Betis estuvieron de salida Lekue y Raúl García junto a Nuñez. A este par de citas faltaron Unai Simón e Iñigo Martínez por culpa del covid-19, mientras que ni Berenguer ni Ezkieta pudieron entrar en la convocatoria para recibir al Madrid por idéntico motivo. Todos ellos serán de la partida ahora. Esto quiere decir que Simón estará en la portería supliendo a Agirrezabala, que Iñigo hará lo propio en la demarcación cubierta por Nuñez y, si así lo estimase Marcelino, Berenguer podría suplir a Zarraga, aunque esta opción se antoje más improbable al ser Nico Williams la alternativa más empleada en el ala derecha desde hace un puñado de semanas.

En suma, el Athletic podría comparecer en el césped de El Sadar con los siguientes jugadores: Simón; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Balenziaga; Nico Williams, Vencedor, Dani García, Muniain; Sancet, Iñaki Williams. O sea, una formación de gala o casi, atendiendo a los criterios en que se ha inspirado Marcelino a lo largo de la temporada. Por supuesto, el técnico deberá ceder los bártulos a su segundo de a bordo. Será Rubén Uría quien dirija las operaciones desde el banquillo, aunque durante la disputa del derbi con Osasuna mantenga una comunicación constante con el primer entrenador a fin de tomar las decisiones pertinentes.

Recordar que no habrá presencia de seguidores rojiblancos en el remozado estadio de Iruñea debido a la reducción de la ocupación al 75% de su aforo total decretada por el Gobierno de Navarra. Este recorte en la asistencia de público ha supuesto la anulación de las 600 entradas enviadas a Bilbao por la dirección de Osasuna.

Jagoba Arrasate pierde seguro a dos elementos para la ocasión. Se trata de Chimy Ávila e Iñigo Pérez. Hay tres jugadores más (Darko, Manu Sánchez y Barbero) pendientes de pasar otra prueba, pues en la primera el resultado no determinó si han cogido o no el virus. Solo Ávila y Darko vienen jugando con asiduidad. La baja del ariete argentino se compensa con las altas de Budimir y Kike García, que han finalizado su cuarentena y ayer mismo se reincorporaron al trabajo.

Por último, señalar también que el nuevo criterio marcado por las autoridades sanitarias contempla a partir de ahora un recorte de la cuarentena, que pasa de diez a siete días. Esta variación permitiría que los ahora apartados de la dinámica del grupo en el seno del conjunto rojiblanco puedan reengancharse de cara al estreno copero, fijado para el jueves en el campo del Atlético Mancha Real.

Apuntes

Derbi femenino en el Reale. El partido entre Real Sociedad y Athletic Club, correspondiente a la 16º jornada liguera, se celebrará en el Reale Arena. El choque se disputará el próximo 9 de enero, domingo, a partir de las 12.00 horas. La próxima semana se facilitará toda la información relacionada con el aforo y las entradas.

Devolución. El Athletic devolverá el importe de las entradas a los socios que compraron su localidad para El Sadar, después de que Osasuna confirmara que la afición visitante no podrá ir al campo por la reducción de aforo. El reembolso se realizará en las taquillas de San Mamés el lunes de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.00. Los socios tendrán que presentar la entrada y se les abonarán los 25 euros del precio.