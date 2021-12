El bloque titular del Athletic apenas ha cambiado

La principal conclusión que se obtiene del repaso del reparto de minutos dice que el once tipo del Athletic en la primera mitad de la actual temporada se parece mucho al de la campaña 2020-21. El bloque prácticamente se mantiene, son contadas las variaciones que ha habido entre agosto y diciembre respecto al curso precedente y alguna por causa de fuerza mayor, como ocurre con un Balenziaga omnipresente al hallarse Yuri Berchiche fuera de circulación por sus problemas físicos. Es cierto que algún joven que trata de hacerse un hueco ha ganado en participación, pero otros que se intuía podrían cobrar mayor protagonismo viven la situación contraria.

En definitiva, Marcelino García ha apostado por lo ya conocido, por los hombres que fueron importantes bajo su dirección desde que se incorporó al club hace un año y que ya lo eran para el técnico al que sucedió, Gaizka Garitano. Esta realidad apoyada en los datos queda un tanto desvirtuada por la dinámica más reciente, pero no demasiado. En concreto por el progresivo asentamiento de Nico Williams y, en menor medida, de Zarraga. Ambos han entrado de inicio en varias citas después de varios meses ejerciendo de suplentes y además, el extremo es de los pocos integrantes de la plantilla que ha tomado parte en la totalidad de las jornadas, junto a su hermano y el sorprendente Iñigo Lekue.

Nico Williams se ha beneficiado del bajo rendimiento de Berenguer, ayer máximo goleador y hoy negado ante la portería. No obstante, el ex de Osasuna y Torino ha sido once veces titular, casi todas antes de noviembre, por lo que aventaja al menor de los Williams en 158 minutos. De no mediar un cambio de tendencia que no se intuye, Nico pronto figurará en la formación ideal. Se uniría así a Unai Vencedor, de todos los chavales el único que ahora goza de la consideración de intocable.

El de Rekalde fue el tercer centrocampista de la pasada temporada, por detrás de Dani García y Vesga, si bien los tres hicieron números similares. Desde verano ha dado un paso adelante, es el complemento de Dani García, una pareja que solo ha dejado de actuar en cuatro ocasiones. Ello ha supuesto que el concurso de Vesga, con plaza en la alineación ideal en la 2020-21, sea testimonial, a una distancia sideral de los mencionados y también por detrás de Zarraga, la alternativa favorita del entrenador para la zona ancha.

Quien no ha dado el salto esperado es Oihan Sancet. Todo indicaba que se haría con el puesto de acompañante del punta. Jugó en el arranque liguero, pero se lesionó a finales de agosto y estuvo ausente en los cuatro partidos siguientes, lo cual despejó el camino a Raúl García. Desde su recuperación, Sancet ha sido el recambio del veterano en la mayoría de las ocasiones, ocho, y en cuatro ha sido titular. Esto significa que Raúl García conserva su lugar en el once en una demarcación muy disputada, donde podría invertirse la situación en favor de Sancet según avanzan las fechas.

Villalibre, acosado por las lesiones, tiene una presencia muy escasa, pero cuando ha estado apto no ha contado con el favor del técnico pese al pobre balance goleador del equipo. Jon Morcillo ha desaparecido del mapa y se valora su cesión en breve. Su estadística es tan escueta como la de Nico Serrano, un crío con maneras que suele actuar en el Bilbao Athletic.

debuts llamativos



Está por ver qué rol se le asigna a Dani Vivian, que sale de la enfermería tras firmar un impresionante debut en la élite. La baja de Yeray le abrió hueco por delante de Nuñez. Nueve titularidades consecutivas descubrieron a un valor sólido, capacitado para pelear por el puesto con cualquiera. Se rompió ante el Espanyol, coincidiendo con el retorno de Yeray, inamovible desde entonces. La irrupción de Vivian ha supuesto una rebaja en los minutos de un Nuñez que el año anterior fue el séptimo que más jugó.

Y falta por citar a Julen Agirrezabala, la otra gran sensación. El portero del filial ha suplido a Unai Simón en cuatro oportunidades, suficientes para convencer de que posee nivel para llegar muy lejos.

Lekue no es un chaval, pero ha sabido exprimir a fondo un escenario que no entraba en los cálculos de nadie. Segundo en el ránking de minutos, ha prestado un gran servicio, pues no se ha limitado a adueñarse del lateral derecho sino que también ha hecho bien su trabajo cuando Marcelino le ha ubicado en la banda opuesta. El ostracismo a que se ha visto abocado Ander Capa, inédito y cuya salida del club está más que cantada, sería el primer argumento para entender que Lekue lleve ya 500 minutos más de los que tuvo hace un año.





Iñaki Williams corre tras el balón. Foto: Borja Guerrero

Lekue, Vencedor y Balenziaga son los únicos que no estaban en la alineación tipo que resultó de computar los minutos en todos los frentes durante la campaña anterior. En la misma figuraban Simón, Yeray, Iñigo, Berenguer, Dani García, Muniain, Raúl García e Iñaki Williams, que repiten. Y estaba Yuri, que seguiría entre los elegidos de no mediar la operación de pubalgia a la que fue sometido en pretemporada. Dado que el afianzamiento de Vencedor se veía venir, la gestión de Marcelino depara que Lekue se erija en la solitaria novedad que ofrece el bloque rojiblanco. Al menos, de momento.

actualidad

300 entradas para el partido de copa

A 45 euros. El Athletic ha recibido 300 entradas del Atlético Mancha Real para el encuentro de los dieciseisavos de final de la Copa (6 de enero, 20.00 horas). Quienes deseen asistir deberán inscribirse en el apartado el Txoko de Socios de la página web del club bilbaino antes de mañana, a las 16.00 horas. En caso de no ser necesario un sorteo, el público general podrá adquirir las localidades sobrantes una vez que se hayan atendido las peticiones de las peñas oficiales del club. El precio de la entrada es de 45 euros y se retirarán en las taquillas del estadio de La Juventud.

Mañana, vuelta al trabajo. La plantilla regresará mañana a los entrenamientos "de forma individual o en grupos muy reducidos y con diferentes horarios" hasta conocerse los resultados de las pruebas PCR que se realizarán. Para la prevención del covid fijado por LaLiga no será abierto al público, como inicialmente estaba previsto. La sesión de trabajo del día 31, programada a las 11:00 horas, sí será abierta.