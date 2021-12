De Marcos, entre las leyendas del Athletic

EL partido de esta noche ante el Real Madrid en San Mamés tiene un significado especial para Óscar de Marcos (Biasteri, 14-IV-1989). El multiusos rojiblanco, asentado como lateral en las últimas temporadas tras comenzar su andadura en el Athletic como media punta y probar después en el centro del campo tanto por dentro como por fuera, podría salir de inicio y alcanzar así los 439 encuentros oficiales como león. La marca, solo al alcance de un selecto grupo de futbolistas, tiene premio, pues servirá al 18 rojiblanco para dar caza a otro mítico lateral como Canito y situarse a su par como décimo jugador con más partidos disputados en la historia del club. Palabras mayores.

Entre 1948 y 1964, durante dieciséis temporadas ininterrumpidas, dejó su imborrable huella en Bilbao el legendario lateral izquierdo Nicanor Sagarduy, más conocido como Canito y a cuya viuda e hijos regaló en junio Iker Muniain el brazalete con el que el de la Txantrea consiguió igualar también su histórico registro, al cual dio brillo en su día el de Barakaldo con seis goles, un título de liga (1955-56), una Copa Eva Duarte (1950-51) y cuatro Copas (1949-50, 1954-55, 1955-56 y 1957-58) siendo uno de los once aldeanos que derrotó al Real Madrid de Di Stéfano, recién campeón de Liga y Copa de Europa, en la final copera de 1958.

Seis décadas después, De Marcos está a pocas horas de poder igualar los partidos que jugó el siempre recordado Canito en el Athletic, donde también ha hecho carrera el de Biasteri tras aterrizar en la capital vizcaina procedente del Alavés en el verano de 2009. Debutante a las órdenes de Joaquín Caparrós el 6 de agosto de ese mismo año en la visita al Young Boys suizo en la vuelta de la previa de la Europa League, De Marcos suma desde entonces 13 temporadas, 438 envites oficiales y 35 goles como león con 330 participaciones en LaLiga, 38 en Copa, 8 en la Liga de Campeones, 57 en la Europa League Liga Europa y 5 en la Supercopa, unos números de órdago con los que ya ha superado los 430 partidos de Julen Guerrero, los 427 de Estanislao Argote, los 419 que sumaron Ismael Urzaiz y José Luis Panizo o los 407 de Aritz Aduriz, con quien ha compartido una parte importante de su carrera.

En caso de disponer de minutos contra el Real Madrid, solo nueve jugadores permanecerán por delante de De Marcos en tan reveladora clasificación histórica que lidera José Ángel Iribar con 614 encuentros a sus espaldas. Le siguen Txetxu Rojo (541), Joseba Etxeberria (514), Andoni Iraola (510), Markel Susaeta (507), Agustín Piru Gainza (496), José María Orue (483), el anteriormente citado Muniain (475) y Aitor Larrazabal (445), quien figura en novena posición en dicho ranking y cuyos partidos como león también alcanzará antes de la finalización del presente ejercicio el jugador alavés, ganador de dos Supercopas de España (2015 y 2021), pero con su futuro todavía en el aire a partir del próximo 30 de junio.

a la espera



Autor del gol de la victoria el pasado domingo contra el Betis en San Mamés, donde se celebró por todo lo alto el tanto con el que los de Marcelino García Toral dieron la vuelta al marcador para reencontrarse con la victoria nueve jornadas después, De Marcos está a la espera de conocer los planes de la dirección deportiva que lidera Rafa Alkorta respecto a su porvenir en la entidad. Suceda lo que suceda, el lateral ya remarcó su agradecimiento al club en noviembre, cuando reconoció en una honrada rueda de prensa en Lezama que rechazó renovar por una segunda temporada en febrero al no saber cómo se encontraría físicamente.

"Venía de unos años complicados y ni yo mismo sabía si iba a poder estar bien. No pretendo engañar a nadie. El Athletic me ha dado mucho y tengo que estar aquí el tiempo que me corresponda, no más", expuso el lateral rojiblanco, titular en cinco de los ocho partidos de liga que ha jugado este curso, en los que suma 510 minutos y un gol.