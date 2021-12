Marcelino: "Necesitamos goles"

Marcelino García Toral dio por bueno el punto que su equipo cosechó ayer lunes en el Coliseum. El técnico del Athletic reconoció que, aunque los leones protagonizaron minutos de buen juego y claras ocasiones; el Getafe también tuvo oportunidades de sobra para llevarse la victoria. Aunque entonces apareciera Unai Simón para hacerse grande: "Los porteros están para parar y nosotros tenemos un portero internacional. Además, nosotros también tuvimos dos muy buenas, una de Sancet y la última del partido que fue muy clara y no la definimos bien. Era una ocasión clarísima y no la desarrollamos como se debía". El asturiano se refiere al contraataque que el conjunto rojiblanco tuvo en el último minuto del partido y que Alex Berenguer no pudo culminar con acierto, propiciando un nuevo empate para el Athletic. "Hemos empatado a cero, lo que significa que defensivamente estuvimos muy bien, pero que el bagaje ofensivo pudo ser mejor y lo necesitamos mejorar. Nos ha faltado tranquilidad y acierto", prosiguió Marcelino. De hecho, el entrenador puso palabras a la impotencia que sufre su equipo: "Los jugadores hacen un esfuerzo enorme y tienen una actitud inmejorable. Quiere ganar, pero necesitamos goles para ganar partidos, por lo que es una fase del juego que debemos mejorar".







Es más, Marcelino indicó que "ese runrún de que tenemos dificultades de cara a gol nos está minando" y que, por ello, el Athletic ayer lunes careció de "ahínco, decisión y atrevimiento". Tres virtudes que, según el asturiano, son necesarias para marcar. Con todo, el entrenador rojiblanco volvió a exhibir una fe inquebrantable en sus jugadores, a los que definió como "más certeros de lo que dicen los números". De hecho, el míster repitió otra vez que su equipo "debería tener más puntos" de los que atesora, pero que es precisamente esa imprecisión de cara a la portería rival la que está "impidiendo sumar los puntos que merecemos". "No puedo reprochar nada a mis futbolistas porque los números indican que somos fuertes. Somos el equipo que más corre, uno de los que más tira, el equipo que más llega al área contraria...", concluyó.

Las mejores imágenes del Getafe - Athletic. Fotos: Athletic Club



enfadado y expulsado

En el otro banquillo, el del Getafe, las sensaciones eran parecidas. Pero las reacciones, más viscerales. De hecho, el técnico azulón, Quique Sánchez Flores, fue expulsado con el encuentro concluido por protestar de manera ostensible tanto al cuarto árbitro como a la asistente; y después saltar al campo, fuera de sí, en busca del colegiado Figueroa Vázquez. "He sido expulsado sin haber abierto la boca. Cuando oigo a la jueza de línea decir expulsado es cuando entra mi ira porque me he sentido desprotegido. No debía haber actuado así, pero me ha parecido muy injusto ser expulsado por una acción tan nimia", explicó. Y es que Sánchez Flores se quejó primero de una posible falta a Aleñá y, posteriormente, de que el último contraataque del Athletic se prolongó más allá del tiempo de añadido. "Me he sentido expulsado desde el minuto uno, pero prefiero quedarme con el partido porque enfrente teníamos a un rival durísimo, muy físico y que siempre está encima; y hemos sabido pararle e incluso con ocasiones para ganar", finalizó.

