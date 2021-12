Las notas de Aitor Martínez: Unai Simón y dos apariciones

Partido para recapacitar, y mucho, del Athletic. La autocrítica debe ser voraz en el seno del equipo, que fue incapaz de poner en apuros al Getafe, penúltimo clasificado, y que evitó la derrota gracias a dos grandísimas paradas de Unai Simón.



Las mejores imágenes del Getafe - Athletic. Fotos: Athletic Club



4 UNAI SIMÓN

Salvador. Su excelente actuación evitó la derrota del Athletic en un partido para olvidar de los rojiblancos. Se hizo grande el guardameta de Murgia ante Sandro en un mano a mano y minutos después sacando una gran mano a disparo de Olivera a bocajarro. Mala noche para los que dudaron de las capacidades de Simón.



1 De Marcos

No dio continuidad a sus buenos minutos del Bernabéu. Apenas asomó en ataque y en defensa no estuvo cómodo. Tiró mal la línea en el mano a mano de Sandro con Simón. No acabó el partido.



3 Yeray

Bien en la anticipación, dejó dos buenos detalles en la primera mitad, aunque en la segunda un inoportuno resbalón suyo pudo costarle caro al equipo. Se entendió bien una vez más con Iñigo.



2 Iñigo Martínez

En su regreso al equipo tras cumplir un partido de sanción, estuvo serio, pero no al nivel de excelencia habitual. Pudo estar más acertado en la acción que precedió al mano a mano de Sandro.



2 Lekue

Jugó en el costado zurdo. Ofreció algunos chispazos de calidad en ataque, pero tuvo algunos despistes en defensa que debió evitar. Entre ellos, una mano absurda en el lateral del área.



2 Zarraga

Fue de más a menos. Dio algo de criterio al juego, aunque actuó demasiado escorado en la banda derecha, lo que fue en detrimento del equipo. Fue sustituido en el tramo final del partido.



1 Vencedor

No rindió al nivel que venía mostrando en las últimas semanas. No estuvo cómodo con balón y perdió demasiados balones en zonas comprometidas. Tuvo algún despiste que debe corregir.



2 Dani García

En lo suyo, que es ese trabajo oscuro que rara vez tiene visibilidad, estuvo muy serio, pero no se encontró cómodo con balón. Filtró un buen balón a Iñaki Williams, pero poco más.



3 Nico Williams

El único futbolista del Athletic que intentó algo distinto en ataque. Tuvo varios aciertos y otros tantos desaciertos, pero su ímpetu bien merece continuidad. Fue objeto de una fea dura falta de Djene.



1 Raúl García

No encontró situaciones favorables de gol, hasta el punto de que ni siquiera llegó a rematar. Perdió demasiados balones buscando pases muy complicados a Iñaki Williams. Fue sustituido.



1 Iñaki Williams

El equipo no le puso las cosas fáciles, buscándole con balones que se perdían en la nada, pero desperdició la que fue la mejor acción de ataque del equipo por un mal control. Nada nuevo.



- Sancet

Aportó, aunque de manera muy puntual, algo de luz al ataque del Athletic en el cuarto de hora que jugó. Debe tener más minutos.



- Petxarroman

Perdió de vista a Olivera en la acción que pudo costarle la derrota al Athletic.



- Berenguer

Sin apenas minutos, desperdició una contra en la última acción del partido. No está.



- Vesga

Entró en el último minuto, por lo que pasó desapercibido.



- Morcillo

No se atrevió a disparar en una acción con al borde del área.