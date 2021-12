Solo tres victorias en el Coliseum

Los números del Athletic en el Coliseum Alfonso Pérez, campo donde tratará el lunes de reencontrarse con la victoria después de seis jornadas consecutivas sin conocer el triunfo, no son nada halagüeños. El campo del Getafe no parece el mejor lugar para que los rojiblancos regresen a la senda del triunfo, aunque están necesitados de sumar de tres en tres si no quieren perder el tren europeo, del que ahora le separan cuatro puntos, que son en los que le aventaja el Rayo Vallecano. ¿Por qué el Coliseum no parece el mejor lugar? Porque los leones han ganado solo en tres de las dieciséis ocasiones en las que se han enfrentado al Getafe en su estadio. En ocho partidos se repartieron los puntos y en los cinco restantes se los quedaron en exclusividad los locales.

Todos los enfrentamientos entre bilbainos y madrileños, que solo se han visto las caras en el campeonato de liga, han tenido lugar en el siglo XXI, ya que el Getafe se estrenó en la máxima categoría en la campaña 2004-05. Desde entonces, se ha asentado en Primera División gracias en gran medida al buen trabajo de su presidente, Ángel Torres. Eso sí, a pesar de la buena gestión, descendió a Segunda en la temporada 2015-16, pero su paso por el infierno duró una solo temporada.

Desde entonces, en las cuatro ocasiones en las que el Athletic ha visitado el Coliseum Alfonso Pérez no ha podido ganar, con un balance de tres empates y una derrota. Esta llegó hace tres cursos, con Gaizka Garitano en el banquillo. La temporada pasada, pocas semanas antes de la destitución del técnico de Derio, Getafe y Athletic empataron a uno en un partido en el que Asier Villalibre adelantó a los rojiblancos antes del minuto diez del partido y en el que Ángel puso la igualada en el tramo final del mismo, con un cuarto de hora por jugarse.

Curiosamente, las tres victorias de los rojiblancos en caso del Getafe llegaron en tres campañas consecutivas: 2013-14, 2014-15 y 2015-16. En la primera, bastó con un solitario tanto de Aymeric Laporte en el arranque del partido; en la segunda, Mikel San José y Beñat Etxebarria adelantaron a los rojiblancos en un choque en el que Lafita, ya en el tiempo de descuento, acortó distancias; y en la tercera, un testarazo de Iñaki Williams le permitió al Athletic sumar los tres puntos.

En lo que a las derrotas se refiere, además de la ya citada de la temporada 2018-19, las cuatro restantes tuvieron lugar en los cursos 2004-05 –la primera del Getafe en Primera División–, 2007-08, 2009-10 y 2012-13. En los dieciséis partidos disputados en el Coliseum Alfonso Pérez, el Athletic ha marcado trece y ha encajado dieciocho.