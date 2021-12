Marcelino: "Es increíble no haber ganado"

El Athletic perdonó hasta la saciedad ante la portería de Thibaut Courtois y lo pagó con una derrota en el Santiago Bernabéu, donde los rojiblancos desaprovecharon un carrusel de claras ocasiones de gol para profundo lamento de Marcelino García Toral, quien aseguró tras el partido que "es increíble no haber ganado. Es muy sencillo el análisis, el cual nos viene sucediendo en varios partidos y esperemos que la dinámica cambie, porque llevo muchos años entrenando y esto no lo había visto nunca". "Puede suceder en un partido, pero de forma tan repetida durante tanto tiempo es difícil que ocurra y nos está ocurriendo", subrayó cariacontecido el de Villaviciosa, que esperaba sufrir "mucho más de veinte minutos" ante un Real Madrid que se encuentra "en el mejor estado de forma de la temporada".







"Solo tengo palabras de elogio para lo que han hecho nuestros futbolistas aquí, pero el fútbol es tan caprichoso que teniendo tantas ocasiones y dejando a este rival con tan pocas, no ganamos. El fútbol en ocasiones es así de injusto", agregó el técnico rojiblanco, quien destacó acto seguido que "analizo los partidos, veo cómo se juegan y creo que, si no a este nivel, el Athletic ha jugado esta temporada muchos partidos para ganarlos, pero por lo que sea no somos capaces y por momentos te desesperas al no merecer una recompensa tan pobre". "El fútbol a veces es muy cruel y no es solo cuestión de acierto, sino también un poco de suerte, que está implícita en este juego y yo estoy a muerte con mis jugadores, que tienen que seguir creyendo", lanzó asimismo Marcelino antes de recordar que "en la previa de este partido dije que el equipo está muy bien, pero tenemos muchos menos puntos de los que merecemos y es evidente que tenemos problemas de cara a gol, pero no por llegadas, mientras que nos generan poco y dominamos los partidos".

"Lo que hay que hacer es competir como lo estamos haciendo. Contra el Getafe no vamos a tener tantas ocasiones al ser un rival diferente, pero el equipo está recibiendo muchos palos en el sentido de hacer muchos méritos para tener bastantes más puntos y estaremos de acuerdo en que el Athletic no mereció perder aquí", incidió Marcelino, convencido de que "el camino es insistir y seguir jugando los próximos catorce o quince partidos como jugamos estos quince, porque estoy seguro de que los goles llegarán y los resultados serán diferentes".



"esperemos que la suerte cambie"





Justo después del pitido final, Dani García declaró que "hemos hecho un gran partido y la pena es que esto viene siendo un poco la tónica al hacer buenos partidos, pero no conseguir rematarlos". "Esperamos que la suerte cambie rápido", apuntó también el centrocampista del Athletic, que quiso poner en valor que "físicamente somos uno de los equipos que más corre en Primera División y se nota. Estamos muy bien en ese apartado, pero los puntos que tenemos en la clasificación no se corresponden con los partidos que estamos haciendo". "Hay que continuar trabajando para cambiar esta dinámica de empatar, perder y no meter goles. Confiamos en la gente de arriba y de atrás y esos goles llegarán, porque son más rachas que otra cosa", finalizó Dani García.